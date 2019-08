Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Sommerzeit ist Festivalzeit. Und weil an diesem Wochenende unter anderem beim Summer Dream Open Air in Blievenstorf bei Parchim gefeiert wird, sind die Züge wieder voll. Für die Bahn kam es überraschend, ein Regionalexpress RE5 fuhr am Freitag mit nur vier Waggons statt mit fünf. "Ist schon wieder Festival?", fragte die Schaffner und hörte ein fröhliches "Ja!". In den Waggons rückten die Menschen zusammen. Ein älteres Ehepaar erhielt von einer Gruppe junger Leute eine Flache Radler. Man quatschte miteinander, stieß an, dann zückte die ältere Frau ihr Smartphone und bat um ein Foto mit einem der jungen Männer für ihre Schwester.

Neben Geduld hilft in vollen Zügen eben manchmal Lebensfreude. Denn auch auf der S1 wird die Geduld der Bahnreisenden auf die Probe gestellt. Zwischen Oranienburg und Hohen Neuendorf fährt an diesem Wochenende sowie von Montag bis Freitag, 16. August, 22 Uhr, nur Schienenersatzverkehr. Die RB20 hält nicht in Birkenwerder. Grund sind Gleisbauarbeiten sowie Brückenbauarbeiten an der A10.