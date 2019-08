Buntes Bündnis gegen die AfD in Birkenwerder

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) "Ziel erreicht", sagte Max Josef, als am Freitagabend mehr als hundert Menschen vor dem Ärztehaus im Zentrum von Birkenwerder gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung im "Ratskeller" mit Pfeifen lautstark protestierten. In der Gaststätte referierte der AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski vor etwa 50 Gästen über das "links-grüne Chaos". Der parteilose 28-jährige Josef aus Birkenwerder hatte die Kundgebung unter dem Motto "Birkenwerder steht auf! Für Demokratie und ein soziales Miteinander, gegen Rassismus, Populismus und Hass" initiiert. Gekommen sind Vertreter verschiedener Parteien und Unterstützer der Bewegung Fridays for Future, aber auch viele Einwohner ohne Parteibuch. Mehrere Redner, darunter Landtagskandidaten von SPD, Bündnisgrüne und Linke, sprachen sich für eine tolerante Gesellschaft und gegen Rassismus aus.