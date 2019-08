MOZ

Brandenburg/Havel (MOZ) Der Verdacht der Polizei hat sich bestätigt: Nachdem eine 26-jährige Frau am vergangenen Sonntag tot in ihrer Wohnung in Brandenburg an der Havel gefunden wurde, hat nun der tatverdächtige 24-jährige Freund gestanden, seine Lebenspartnerin erschlagen zu haben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam am Freitag. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.