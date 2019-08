Wünsche fliegen in den Himmel

Moritz Röber

Zepernick (Praktikant) Auf der großen Treppe des alten Hauptgebäudes stehen die beiden Schülerinnen Henrike Koch und Friderica Huke aus der Klasse 5c. Sie führen durch das Programm des 110. Geburtstags der Grundschule Zepernick. Pünktlich um 8 Uhr starteten am Freitag die Feierlichkeiten.

Den Anfang machte Schulleiterin Martina Kruschke. In ihrer Rede ging sie auf die Vergangenheit der Schule ein. Beispielsweise, dass es bereits im Jahr 1700 eine Schule mit nur einem Raum in Zepernick gab, welche 100 Jahre an dem Ort stand, an dem sich heute der Supermarkt an der Bernauer Straße befindet. Diese erste Schule wurde binnen eines Jahres gebaut. Nachdem im Jahr 1838 ein neues Schulgebäude an der Friedhofsmauer fertiggestellt wurde, stieg die Anzahl der Schüler weiter an. 1905 unterrichtete ein Lehrer eine einzige Klasse mit 125 Schülern im Schichtbetrieb. Als dann ein zweiter Lehrer eingestellt wurde, kam man zu dem Entschluss, ein neues Schulgebäude zu errichten. Am 9. August 1909 fand die Eröffnung der heutigen Grundschule Zepernick statt. Ein gewichtiger Grund dafür war die S-Bahnerweiterung, die für stetig wachsende Schülerzahlen sorgte. Bis heute wurden aus den anfänglich 125 Schülern bereits 652, die sich auf 27 Klassen und 42 Lehrer verteilen. Im Jahr 1999 entstand dann ein Neubau neben dem alten Schulgebäude, der heutzutage nur noch als Hort genutzt wird. Zuletzt wurde im Jahr 2017 aufgrund der stetig steigenden Anzahl an Schülern ein neuer Erweiterungsbau eröffnet.

Als die Geburtstagsfeier eröffnet war, dauerte es nicht lange, dass überall auf dem Schulhof freudiges Kinderlachen zu hören war. Schulleiterin Martina Kruschke sah es mit viel Vergnügen und wünschte den Kindern eine ruhige und friedliche Schulzeit. Sodann ging es munter weiter mit musikalischer Untermalung, Dosenwerfen, Torwandschießen und vielem mehr. Es gab ein gesundes Büfett aus Obst- und Gemüsesnacks und auch die Polizei war für die wissbegierigen Schüler vor Ort. Den Schulhof zierte ein großer Wegweiser aus Holz, der im vergangenen Jahr von den fünften Klassen im Wirtschaft-Arbeit-Technik-Unterricht angefertigt wurde. Dieser Wegweiser trägt die Plakette "110 Jahre Grundschule Zepernick 1909-2019". Am Pfahl konnte sich dann jeder Schüler der Schule mit einem bunten Daumenabdruck verewigen. Dies soll jährlich fortgeführt werden, da es ein Gefühl von Zusammenhalt erzeugt, teilte die Lehrerin Susanne Klein mit.

Esskastanie auf dem Schulhof

Jede Klasse hatte einen Zettel mit Wünschen für die Schule zusammengetragen. Diese hingen symbolisch an Luftballons, die nach einem Countdown gen Himmel geschickt wurden. Nach der Prozedur wurden diese "Wunschzettel" an den Panketaler Bürgermeister Maximilian Wonke übergeben. Die Schüler wünschen sich neben schnellen Reparaturen und einer futuristischen Ausstattung einen grüneren Schulhof. Diesen Wunsch konnte Wonke an Ort und Stelle erfüllen und pflanzte gemeinsam mit den Schülern eine Esskastanie auf dem Gelände. Darüber hinaus teilte er mit, dass der Bau einer weiteren Grundschule in der Gemeinde Panketal im Gespräch sei.