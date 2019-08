Kitas in Steinhöfel ausgelastet

Gemeindehaus am Dorfanger: In den Räumlichkeiten könnte Platz für 25 Kinder geschaffen werden. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Die Geburten in der Gemeinde Steinhöfel steigen wieder. Allein im vergangenen Jahr sind 42 Kinder zur Welt gekommen. Viele junge Familien sind in der ländlichen Gemeinde mit den elf Ortsteilen sesshaft geworden. Wie vielerorts reichen in Steinhöfel die Kinderbetreuungsplätze nicht. Die Heinersdorfer Kita in Trägerschaft der Gemeinde ist zurzeit mit 158 Jungen und Mädchen voll ausgelastet. Die Betriebserlaubnis von 2008 hatte nur Plätze für 140 Kinder bestätigt. Angesichts der prekären Lage wurde eine Ausnahmegenehmigung für 158 Plätze erteilt – diese läuft 2020 aus. Auch die Neuendorfer Kita "Kleine Naturfreunde", deren Träger die Arbeiterwohlfahrt ist, hat ihre Kapazitätsgrenze mit 48 Plätzen ausgeschöpft. Der Kita-Bedarfsplan prognostiziert für Steinhöfel bis zum Jahr 2023 einen nötigen Zuwachs von 25 Plätzen. "Wir müssen schnell handeln und weitere Kinderbetreuungsplätze schaffen", sagt Renate Wels vom Amt Odervorland. Auch Bürgermeisterin Claudia Simon sieht Handlungsbedarf, zumal die Tagesmutti Evi Oegel, einziger Anlaufpunkt im Ort Steinhöfel, für demnächst ihren Ruhestand angekündigt hat. Auf der Suche nach einer schnellen Lösung wurde man fündig: Im Angerhaus könnte durch überschaubaren finanziellen Aufwand Platz für 25 Kinder geschaffen werden.

Kosten: 2,25 Millionen Euro

Die alte Scheune gegenüber soll zu einem Sport- und Multifunktionszentrum ausgebaut werden. Voraussichtliche Kosten: 2,25 Millionen Euro. Für die Gemeindekasse ist für das Projekt ein Eigenanteil von 562 000 Euro veranschlagt. Das geht aber nur auf, wenn Fördergelder kommen. Das Grundstück gehörte zu einem Drittel der Gemeinde, der Rest war in Privatbesitz, den Steinhöfel vor Kurzem erwarb. Alles ist in Sack und Tüten und vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Baugenehmigung und Fördermittel sind beantragt. Im künftigen 900 Quadratmeter großem Zentrum ist auch ein Saal für 100 Leute eingeplant. Der kleine Versammlungsraum im Angerhaus wäre überflüssig. Zudem beherbergt es schon das Eltern-Kind-Zentrum, den Jugendclub und Räumlichkeiten für die Tagesmutti. Womit kindgerechte Sanitäranlagen schon vorhanden sind. Auch der öffentliche Spielplatz ist direkt vor der Tür. "Geht der Plan auf, wäre es eine perfekte Lösung", sagt Claudia Simon.