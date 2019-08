Kindernachsorgeklinik kann 30 000 Euro gewinnen

Martin Stralau

Bernau/Strausberg (MOZ) Die Kindernachsorgeklinik in Bernau, die im Herbst 2020 an den Straussee umziehen will, könnte mit Hilfe vieler Klicks im Internet 30 000 Euro gewinnen. Die Sparda-Bank in Berlin hat im Kampf gegen Krebs sechs Projekte in ihrem Geschäftsgebiet in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg ausgewählt, die sich in diesem Bereich engagieren. Darunter die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs in der Bundeshauptstadt und die Krebsliga Magdeburg. Die Sonderspende wird ermöglicht durch das Gewinnsparen der Sparda-Bank-Kunden.

Die Abstimmung läuft im Internet unter diesem Link: https://hallowirsindda.de/engagement. Bis 13. September kann fleißig geklickt werden. Das Projekt, das die meisten Stimmen erhält, bekommt die 30 000 Euro. Der Gewinner wird am 18. September präsentiert. Die Kindernachsorgeklinik ist die einzige Klinik mit dem Behandlungskonzept der Familienorientierten Rehabilitation in den neuen Bundesländern. Die Finanzierung durch die Krankenkassen und Rentenversicherungsträger reicht nicht aus.