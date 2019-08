Erneute Zerstörung an der Abflussstelle

Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Jetzt reicht’s – zum wiederholten Male haben Unbekannte eine 25 Zentimeter hohe Staustufe am Trebuser See zerstört. Es standen Naturschützer unter Verdacht, den Lebensraum des Eisvogels damit retten zu wollen. Doch bewiesen ist das nicht.

Die Wand aus Hartplastik sollte verhindern, dass zu viel Wasser in den Trebuser Graben fließt und der Wasserstand des Sees weiter sinkt. Aufgrund der vergangenen Trockenjahre hatte das Gewässer fortwährend mit niedrigen Pegelständen zu kämpfen. 2018 ist der Wasserspiegel um 20 Zentimeter gesunken.

"Es gab in diesem Jahr eine leichte Erhöhung um zehn Zentimeter, aber den Rückstand holen wir nie wieder auf", beklagt Gerd Fischer vom Kreisanglerverband Fürstenwalde. Er steht Donnerstag kopfschüttelnd an der demolierten Abflussstelle. Die Fischtreppe sollte helfen, das Seewasser anzustauen und auf einen annähernden Normalpegel zu kommen: "Das ist Naturschutzgebiet hier: Tiere und Pflanzen – alle leiden darunter, wenn das komplexe Ökosystem mit dieser Aktion durcheinander gebracht wird".

"Mir fehlen die Worte", sagt Bürgermeister Matthias Rudolph, der Stadtforstdirektor Thomas Weber, den Stadtverordneten Kai Hamacher (BVB/Freie Wähler), Gerd Fischer und besorgte Anwohner am Ort des Geschehens traf. Rudolph schlägt Alarm: "Was der Plan derer ist, die die Wand immer wieder mutwillig zerstören, wissen wir nicht. Es schädigt den See und das ganze Umfeld." – Damit soll jetzt endlich Schluss sein: Das defekte Wehr wurde mehrmals mit Natursteinen und Sandsäcken repariert. Unbekannte hatten sich immer wieder die Mühe gemacht, diese wegzurollen. Nun werde Rudolph im Herbst veranlassen, eine Betonstufe mit Messpegel einbauen zu lassen, die nicht ohne Weiteres zu beseitigen ist, verspricht er. Nur mit Sachverstand und Technik könne den Vandalen noch begegnet werden. Schlagartiges Trockenlegen des Grabens würde dazu führen, dass Pflanzen und Tiere absterben. Außerdem will Rudolph Ehrenamtliche gewinnen, die den See vor erneuter mutwilliger Zerstörung schützen.

Ohne Vandalismus und Müllberge könnten alle vom Naherholungsgebiet profitieren: Naturschützer und Nutzer des See, macht sich Hamacher für die Region stark. "Wir werden die Täter anzeigen, falls wir sie auf frischer Tat ertappen", sagt Familie Lamm aus Fürstenwalde. Jeden Tag messe Wolfgang Lamm an der öffentlichen Badestelle den Wasserstand und sehe mit Besorgnis, wie der Pegel sinkt.