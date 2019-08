Prüfer verkosten 29 Brote

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Schaut man Michael Isensee zu, wird schnell klar, dass es bei der Brotprüfung nicht nur um den Geschmack geht. Form, Aussehen, Geruch und Elastizität spielen genauso eine Rolle wie die Oberflächen- bzw. Krusteneigenschaften, die Lockerung und das Krumenbild. Die Kriterien sind seit Jahren die gleichen. Und doch ist in diesem Jahr etwas neu: Die Brotprüfung findet unter freiem Himmel und im Grünen statt. Das ist auch für den hauptamtlichen Prüfer des Institut für Qualitätssicherung von Backwaren (IQBack) eine Premiere.

"Traditionelles Handwerk trifft Handwerkstradition – unter diesem Slogan sind wir dieses Mal auf den Gutshof Neuendorf im Sande umgesiedelt", sagt Axel Dobrowolski, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Auf dem Gutshof sind freireisende Wandergesellen auf einer vierwöchigen Sommerbaustelle tätig und sanieren einen denkmalgeschützten Stall. In ihrer Zunftkleidung haben sich einige von ihnen zum Brottest eingefunden und schauen den Experten über die Schulter.

Acht Betriebe der Bäcker- und Konditoren-Innung Germania haben 29 Brotlaibe zur Prüfung eingereicht. Für die Tester heißt es nun: Schauen, kneten, riechen, kosten. Kaum ist das Backwerk aufgeschnitten, drückt der Prüfer auf das Innere. Federt es zurück, ist Isensee zufrieden. Obermeister Wolfgang Scharmer und Vorstandsmitglied Uwe Mahlkow unterstützen ihn bei der Qualitätsprüfung. Maximal 50 Brote kann Isensee unter die Lupe nehmen. "Dann versagen die Geschmacksnerven", sagt er lachend.

Mischbrot gehört zu den Klassikern. Der Vier-Pfünder, von dem Scharmer gerade eine Scheibe abschneidet, ist dennoch eine Seltenheit. Die Fürstenwalder Bäckerei Härchen reichte ihn ein.

Auf den Sauerteig kommt’s an

"Jeder Bäcker hat seinen eigenen Sauerteig, damit kann das Handwerk gegen Industrieware punkten", sagt Mahlkow. Zum Qualitätscheck sind auch Zwiebel-, Treber, Buchweizen-, Vollkorn- und Dinkelbrot angetreten. Eine Besonderheit ist das Champagner-Vollkorn-Roggenbrot von Bäcker Vetter aus Woltersdorf. Das wird allerdings nicht mit prickelndem Traubensaft gebacken. "Champagner-Roggen ist eine Getreide-Urform, die gerade für Backwaren wieder im Kommen ist", erklärt Mahlkow. Zum Urgetreide gehören auch Einkorn, Emmer und Dinkel. Die Prüfergebnisse lagen am Freitagabend noch nicht vor. In den nächsten Tagen, so Isensee, stelle das Institut sie ins Internet.