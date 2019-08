Einweihung des Sanitärgebäudes mit Fußball satt

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe nehmen heute um 17 Uhr die Sportler des VfB Steinhöfel ihr saniertes Sozialgebäude in Besitz. Lars und Claudia Richter, Vereinschef Tino Völzmann sowie Christian Lange vom Vorstand (v.l.) freuen sich über den gelungenen Umbau mit modernen Sanitäranlagen. Das in die Jahre gekommene Gebäude auf dem Sportplatz wurde für rund 330 600 Euro mit über 75 Prozent Fördermitteln des Landes saniert. Die Übergabe wird natürlich gebührend sportlich gefeiert. Ab 18 Uhr kämpfen acht Teams um den Bürgermeisterin-Pokal und messen sich im Jeder-gegen-Jeden-Turniermodus. Am Sonntag ab 9.30 Uhr steigt der 2. VfB-Ladies-Cup, mit zehn Frauenteams aus der Region.