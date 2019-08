Ketziner Zuckerfabrik wird revitalisiert

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Wenn die Pläne der S IMMO AG eines Tages Wirklichkeit werden, könnte auf dem rund 180.000 Quadratmeter weiten Gelände der ehemaligen 1892 gebauten und 1967 stillgelegten Ketziner Zuckerfabrik ein neuer Ketziner Stadtteil mit mehr als 1.200 Einwohnern entstehen. Das gesamte Areal wurde von der S IMMO AG gekauft, ist aber noch bis 2021 an die BayWa AG vermietet.

Am Montag wurden die Pläne der S IMMO AG im Ketziner Bauausschuss vorgestellt. Diesen zufolge soll hier ein zeitgemäßes Quartier entwickelt werden, auf dem vorrangig gewohnt und gearbeitet werden soll, und Möglichkeiten für Freizeitgestaltung, Erholung und Tourismus bestehen. Für diese unterschiedlichen Nutzungsbereiche werden nach den Absichten des Investors die historischen, architektonisch prägenden Industriegebäude wie die Zuckerfabrik selbst, aber auch beispielsweise die Trocknung, Lagerhallen und die Fabrikantenvillen eine besondere Rolle einnehmen. Noch sind die teilweise unter Denkmalschutz stehenden Gebäude von zunehmendem Verfall gekennzeichnet. Sie werden erhalten, saniert und durch neue Nutzungen wiederbelebt, so das Konzept.

Daniel Bormann hat im Auftrage der S IMMO AG dieses Vorhaben entwickelt. Am Montag schwärmte der Architekt von "der fantastischen Architektur", die zusammen mit dem Hafenbecken gut für diese neue Nutzung geeignet ist, öffentlich zugänglich gemacht werden soll und hier am Wasser einen hohen Freizeitwert habe. Ergänzt wird das historische Bauensemble durch moderne Bauformen, durchgrünte Reihenhausbereiche und Geschosswohnungsbauten rund um die beiden Hafenbecken. Insgesamt könnten hier rund 500 preislich unterschiedliche Wohnungen in recht unterschiedlichen Wohnformen entstehen. Die Hafenbecken könnten erweitert beziehungsweise bis in das neue Stadtquartier gezogen werden. Eine Marina für die künftigen Anwohner ist auch im Gespräch. "Zahlreiche private und öffentliche Grünräume werden geschaffen", sagte der Architekt.

Nach den Plänen des Investors wird das Areal in die Innenstadt eingebunden und öffne so den Erholungs- und Erlebnisraum rund um die Havel für die Öffentlichkeit. Hinsichtlich des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens war am Montag von 1.000 Parkplätzen die Rede, ferner soll der Verkehr nicht nur auf die Nauener Straße sondern auch auf die Brandenburger Chaussee geleitet werden. Nach dem derzeitigen Nutzungskonzept ist in einem ruhigeren Bereich in Wassernähe ebenso an ein Kurhotel, an medizinische Einrichtungen wie auch an Räume für Bildungsträger, eventuell mit einem Bettenhaus, an altersgerechte Wohnungen und an gastronomische Einrichtungen gedacht. Auch das weithin sichtbare große Silo soll erhalten bleiben und könnte teilweise zu Wohnzwecken genutzt werden. Das ist allerdings von der Güte des Betons abhängig, die zurzeit geprüft wird. Es wurde am Montag auch der Gedanke geäußert, im höchsten Teil eine für die Öffentlichkeit zugängliche Aussichtsplattform zu schaffen. Michael Radtke, Vorsitzender des Angler- und Seesportclubs, äußerte die Sorgen der 70 Mitglieder, die auf dem Gelände gegenwärtig 600 Quadratmeter Fläche für ihren Verein nutzen. Ihnen versprach Christoph Heide von der Projektplanung, sich zu bemühen, einen Ausgleichsstandort zu finden. "Wir wollen das Areal mit den Ketzinern entwickeln, so gewinnen wir beide", sagte er.

Das ganze Verfahren steht bisher ganz am Anfang und wird sicher mehrere Jahre dauern. Zunächst empfahl der Bauausschuss den Stadtverordneten mehrheitlich, dafür einen Bebauungsplan aufzustellen, der den noch gültigen von 1995 ablösen könnte. Details der Entwicklung der 18 Hektar werden in diesem Bebauungsplan geregelt. Er liegt dann öffentlich zur Stellungnahme aus und auch die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg hat noch ein Wort mitzureden. Die Interessen der Stadt werden in einem städtebaulichen Vertrag mit dem Investor gesichert.