Edelmetall mit Berliner Team

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für die Deutschen Meisterschaften im Bogensport hatte sich Falk Just vom Preußischen Schützenverein Frankfurt mit dem Recurvebogen im Einzel qualifiziert. Unter 86 Startern belegte er Rang 21 (609 Ringe), ringgleich mit vier weiteren Schützen. Mit seiner Frau Antje startete er im Compoundwettbewerb – mangels weiterer Schützen aus der Region für Pro Sport Berlin 24. Just gewann mit Lars Klinger und Philipp Rosek den Meistertitel in der AK Herren. Mit seinen 685 Ringen sicherte er sich zudem Bronze bei den Masters. Antje Just gewann mit Iris Rosek und Claudia Wujecki Silber mit dem Damenteam. Ihre 639 Ringe bedeuteten im Einzel Platz 18.

Vor Ort war auch PSV-Präsident und aktiver Schütze Michael Koss: "Wir überlegen, im nächsten Jahr mit den Müllroser Schützen eine Recurve-Mannschaft zu bilden. Es wäre schön, wenn unsere Region bei den Meisterschaften vertreten ist."

Zufrieden waren die Trainer des USC Viadrina mit Platz 6 ihrer Schülermannschaft beim ersten Teammeisterschaftsstart für den Verein überhaupt. Adrian Neubauer (639/12.) überraschte mit seiner Bestleistung (+ 71), Jonas Biermann (615/22.) und Robert Heiden (562/41.) zeigten Nerven. "Im ersten Durchgang waren sie sehr aufgeregt. Die Jungs waren von der Meisterschaft schwer begeistert. Allein die 90 Scheiben nebeneinander haben beeindruckt", so Trainer Stefan Heiden. Bei den Senioren wurde Wojciech Gawor 13. (611).