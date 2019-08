Rund 8,5 Millionen Euro fließen ins Havelland

René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern befindet sich auch in Brandenburg in der Umsetzung. Laut Finanzminister Christian Görke (Die Linke) fließen insgesamt 8,5 Millionen Euro allein in den Landkreis Havelland. Wie hoch die Fördersummen für die einzelnen Kommunen hier sein werden, hat er den Verwaltungschefs bereits schriftlich mitgeteilt. Zuvor hatte die brandenburgische Landesregierung die Förderrichtlinie zur Umsetzung des "Digitalpakts Schule" (2019 bis 2024) beschlossen.

Der Bund stellt für den Digitalpakt insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Brandenburg bekommt rund 151 Millionen Euro. Die Bundesmittel sind zu 90 Prozent für Investitionen an Schulen, zu fünf Prozent für landesweite und regionale Investitionsvorhaben und zu weiteren fünf Prozent für länderübergreifende Investitionsvorhaben zu verwenden. Daraus ergebe sich, so Görke, dass in Brandenburg für die Ausstattungsförderung der Schulen 136 Millionen Euro und je 7,5 Millionen Euro für landesweite und regionale sowie länderübergreifende Investitionsvorhaben verfügbar sein werden. Allgemeinbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft würden einen Sockelbetrag von je 20.000 Euro und einen schülerbezogenen Fördersatz von 409 Euro je Schüler erhalten. Bei Oberstufenzentren betrage der Fördersatz je Schüler 612 Euro.

Empfänger der Förderung sind die öffentlichen und freien Schulträger. Sie haben einen Eigenanteil von zehn Prozent zu tragen. "Wichtig für mich ist, dass tatsächlich alle Kommunen am Digitalpakt Schule partizipieren können. Deshalb erstattet das Land Brandenburg den finanzschwachen Kommunen den Eigenanteil. Als finanzschwach gelten nach der beschlossenen Richtlinie jene Kommunen, die im Zeitraum 2016 bis 2018 mindestens in einem Jahr mit einem Haushaltssicherungskonzept gearbeitet haben", erklärt der Finanzminister. Damit betrage der Kofinanzierungsanteil knapp 17 Millionen Euro. Vom Land würden davon rund 4,7 Millionen Euro getragen. 10,4 Millionen Euro würden von den kommunalen Trägern öffentlicher Schulen übernommen. Bei Schulen in freier Trägerschaft würden analog die Träger freier Schulen rund 1,7 Millionen Euro übernehmen. Ab sofort und bis 16. Mai 2024 könnten die bereitgestellten Mittel für die digitale Ausstattung der Bildungseinrichtungen verwendet werden.

Mögliche Anschaffungen könnten etwa sogenannte Whiteboards sein (digitale Schultafeln) und Laptops. Auch die Einrichtung von WLAN-Netzen in den Bildungsstätten wird gefördert.

Von den rund 8,5 Millionen Euro, die in den Landkreis Havelland fließen, entfallen allein auf die beiden größten Städte, Falkensee und Rathenow, knapp 2,4 bzw. fast 1,2 Millionen Euro. Im westlichen Havelland kann Premnitz mit knapp 270.000 Euro rechnen, die Gemeinde Milower Land mit etwa 141.000 Euro, das Amt Rhinow mit fast 110.000 Euro und das Amt Nennhausen mit beinahe 116.000 Euro.

Des Weiteren erhält der Landkreis als Träger eines Gymnasiums, einer Kooperationsschule, mehrerer Förderschulen und des Oberstufenzentrums Havelland rund 1,4 Millionen Euro. Freie Träger (Da-Vinci-Campus Nauen und AWO-Sozialschule in Premnitz) bekommen insgesamt rund 560.000 Euro.