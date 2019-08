Sprint, spaßige Spiele und Spezifisches

Rick Neßler

Pinnow Der SV Pinnow hat sich zum siebten Mal im Sport- und Erholungspark in Strausberg auf die neue Fußballsaison vorbereitet. Mit dabei waren 18 Spieler, drei Trainer und der Social- Media-Beauftragte Julius Döring. Positiv zu verzeichnen ist, dass durch eine etwas spätere Abfahrt in Pinnow alle Akteure von Beginn an dabei sein konnten. Die Trainingseinheiten wurden auf vier heruntergesetzt. Da diese jedoch intensiver waren und zwei morgendliche Joggingrunden hinzukamen, mussten dennoch alle Mitstreiter an ihr Limit gehen.

Neben den sportlichen Aktivitäten dient das Trainingslager auch dem Teambuilding. Schade war daher, dass kein Neuzugang aus dem Männerbereich teilnehmen konnte. Jedoch kamen mit Justin Deutschland, Timmy Hint-­ze, Moritz Apelt und Kevin Köpke vier Jugendspieler mit nach Strausberg – die "Jungspunde" rückten so einen großen Schritt näher ans Männerteam heran.

Zwischen den Trainingsübungen standen wiederholt Spiele zur Auflockerung auf dem Plan. Der 15-jährige Kevin Köpke durfte beispielsweise vor versammelter Mannschaft einen kurzen Vortrag halten. Per Losverfahren wurde die Truppe zudem in Team A und B geteilt, um über das gesamte Wochenende hinweg in kleinen Wettkämpfen anzutreten. So galt es, Tischtennisbälle in einen Plastikbecher zu werfen oder einen Messbecher mit einem nassen Lappen so weit wie möglich zu befüllen. In der letzten Übung setzte sich Philip Hermann gegen Sebastian Engel durch und sicherte so seinem Team B den Sieg. Die beiden mussten immer wieder einen Luftballon aufblasen und mit dieser Luft dann versuchen, so viele Plastikbecher wie möglich vom Tisch zu pusten.

Drei Torhüter im Training dabei

Zudem konnten sich alle Interessierten bei einem FIFA- oder Dartsturnier einschreiben. Beim Konsolenspiel setzten sich die jungen Hintze und Apelt durch. Beim Darts gewannen die Sieger aus dem Wintertrainingslager Patrick Höfert und Lukas Theel.

Fußball wurde auch gespielt. Neben Sprints und Übungen an der Koordinationsleiter oder den Stangen kam das runde Leder nicht zu kurz. Passformen, Spielszenen und Laufwege sowie Torschüsse wurden vorrangig geübt. Gut war, dass neben Deutschland und Kevin Wiesner auch Benjamin Kempin kurzfristig in seinen Semesterferien als dritter Torhüter anreiste. Die Abschlussspiele waren von Intensivität geprägt, sodass letztlich alle Teilnehmer ein sehr positives Fazit zogen.

Gelobt wurde die wiederholt gute Organisation von Patrick Höfert sowie dem Trainer- und Betreuerteam mit Henry Konitzer und Pierre Hintze. Julius Döring fand noch näher zum Team und kann dies innerhalb des Spieljahres sicherlich in seinen Grafiken und Aktivitäten auf Social Media mit einfließen lassen.

Für die Pinnower beginnt am 16. August die Saison in der Kreisoberliga. Zum Freitagabend- Heimspiel gegen die SpG Prenzlau/Dedelow geht um 19.30 Uhr das Flutlicht mit an.

In Strausberg mit dabei waren: Tom Schwertner, Benjamin Kempin, Rick Neßler, Julius Döring, Kevin Wiesner, Lukas Theel, Kevin Wilke, Patrick Höfert, Tino Graunke, Siaka Gikineh, Dennis Kuhtz, Timmy Hintze, Justin Deutschland, Moritz Apelt, Kevin Köpke, Sebastian Engel, Kevin Langbecker, Philip Hermann, Tom Schartow, Henry Konitzer, Pierre Hintze und David Schrödter