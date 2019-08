Nachwuchs bei Übungsleitern gefragt

Carla Pilz

Schwedt Der TSV Blau-Weiß, der größte uckermärkische Sportverein, geht in knapp fünf Monaten in sein Jubiläumsjahr: Er feiert 2020 sein 55-jähriges Bestehen. Als Gründungsdatum der damaligen BSG Aufbau Schwedt findet man in den Archiven der Stadt den 30. Juli 1965. Genau nach 25 Jahren begann für den bestehenden Verein das neue Zeitalter.

Viele Sportler, Ehrenamtliche und Unterstützer, Förderer und Sponsoren haben die BSG und den TSV in den vergangenen Jahren ständig begleitet, unterstützt und entschieden an der Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. Heute ist Blau-Weiß der siebtgrößte Verein im Land Brandenburg.

Was 1965 mit drei Abteilungen – Fußball, Turnen, Judo – begann, gipfelte in den 80er-Jahren bei weit über 2000 Mitgliedern in 13 Sektionen. Die damaligen so-­zialistischen Trägerbetriebe sorgten für eine umfangreiche finanzielle Unterstützung und hohe gesellschaftliche Anerkennung. Nach der politischen Wende änderten sich die Rahmenbedingungen für Vereine grundlegend.

Heute steht den Schwedtern und Umland-Einwohnern ein riesiges Sportangebot in elf Abteilungen zur Verfügung. Vom Vorschul- über Kindersport bis hin zum Trainieren für Senioren und Gesundheitsbewusste ist für jede Altersgruppe das entsprechende Angebot dabei – das entspricht einer vielseitigen breitensport-­lichen Entwicklung bei etwa 1850 eingetragenen Mitgliedern. Alles in allem eine positive Bilanz hinsichtlich der Mitgliederzahlen, ein Wermutstropfen bleibt aber nach wie vor: Es mangelt an jüngeren Übungsleitern. 67 von ihnen stehen 1847 Mitgliedern gegenüber – somit betreut jeder im Durchschnitt fast 30 Sportler. Den Mangel zeigt auch die Alterstruktur auf: Jeder vierte Übungsleiter ist bereits über 60 Jahre alt. Ein Problem, das nicht so leicht zu lösen sein wird.

Im Leistungs- und Wettkampfsport erzielt der TSV hervorragende Ergebnisse, allen voran die Gewichtheber. Erwähnenswert sind natürlich auch die Vielzahl von Teilnahmen an regionalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen, Meisterschaften und Vergleichen von Mannschaften und Sportlern aus allen elf Abteilungen.

Qualifizierte Fachübungsleiter

Um einen sanften Einstieg oder Wiedereinstieg in die Sportwelt zu meistern, ist der TSV Blau-Weiß mit seiner größten Abteilung Sport- und Gesundheitszentrum und seinen vielfältigen Angeboten gut aufgestellt und ein zuverlässiger Partner. Die Abteilung mit den qualifizierten Fachübungsleitern und Trainern steht allen Sportinteressierten und Wiedereinsteigern stets offen. Es gibt Angebote in allgemeiner Sportgymnastik, spezielle Bewegungsangebote für einen gesunden Rücken und starke Knochen.

Nicht zu vergessen: Wer es flotter und rhythmischer mag, kann sich selbstverständlich in Aerobic oder Steppaerobic betätigen. Außerdem verfügt die Abteilung über einen Geräteraum, in dem ein methodisches Training bestimmter Muskelgruppen des gesamten Körpers möglich ist.

Auch im Kardiobereich ist gezielter Ausdauersport mit Ergometern und Crosswalker möglich.