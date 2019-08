Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MZ) Am Morgen des Donnerstages wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Fahrbahn des Malzweges in Eisenhüttenstadt ein Renault Clio nicht nur verkehrsbehindernd stehen würde, sondern auch die Scheibe der Fahrertür geöffnet sei. Das Auto wies keine Beschädigungen auf, konnte jedoch nicht mehr gestartet werden, ergab die Überprüfung der Beamten vor Ort, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen ist das Fahrzeug in der Dr.-Georg-Hergesell-Straße in Eisenhüttenstadt gestohlen und gegen 2 Uhr einfach im Malzweg stehen gelassen worden. Die Täter entkamen unerkannt. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), wer dafür verantwortlich ist, erklärte derweil der Polizeisprecher.