Weltstadt: PARTEI beantragt Zusatznamen für Frankfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Die PARTEI will die Ortseingangsschilder der Stadt Frankfurt um den Namenszusatz "Weltstadt" erweitern lassen. Das sieht der ernst gemeinte Antrag vor, den die Fraktion der Satirepartei für die nächste Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag, 15. August, eingebracht hat. Bereits im Wahlkampf hatte die PARTEI angekündigt, sich für die Änderung der Beschilderung einzusetzen. Nach dem erstmaligen Einzug in die Kommunalvertretung machen die Satiriker nun Ernst. "Wir sind Kleiststadt, Hansestadt, Universitätsstadt, Sportstadt und vieles mehr. Doch das Schild am Ende der Stadt bleibt leer. Das wollen wir ändern", heißt es zur Begründung. Die PARTEI verweist dabei auf die 2013 vom Landtag beschlossene Gesetzesänderung, die es Gemeinden ermöglicht, eine zusätzliche Bezeichnung zu führen. Der Titel Weltstadt schaffe "totales Identifikationspotenzial", erklärt die Fraktion. "Wir reihen uns damit in die Gesellschaft von Weltstädten ein, in der Namen wie London, Paris, Hongkong, New York und Rangun stehen."