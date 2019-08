Radtour zum Gedenken

Andacht am Friedenskreuz: Zur 5. Kleinen Friedensfahrt mahnte Pfarrer Daniel Dubek auf dem Garnischberg: "Erinnerung baut Zukunft". In diesem Jahr erinnern die Teilnehmer an den Beginn des zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. © Foto: Matthias Lubisch

Sophienthal (MOZ) Die Gemeinde Letschin mit dem Ortsteil Sophienthal, und die Gemeinde Bleyen-Genschmar, der Deichverband Oderbruch und die MOZ laden am 25. August zur 6. Auflage der Kleinen Friedensfahrt ein.

Start ist um 10 Uhr am Rastplatz am Sydowswieser Dorfeingang. Von dort geht es auf dem Alten Deich zum mit knapp 17 Metern höchsten Berg im Oderbruch, den Garnischberg. Dort war im vorigen Jahr das Friedenskreis eingeweiht worden. Am Kreuz wird Pfarrer Daniel Dubek eine Andacht halten. Erinnert wird in diesem Jahr an den am 1. September erfolgten Überfall Deutschland auf das benachbarte Polen, den Beginn des zweiten Weltkriegs. Von dort geht es über den Alten und Neuen Deich zum Van-Haerlem-Blick.

Wenig Kriegsbegeisterung

Zur Situation im Oderland vor 80 Jahren schätzt der Historiker Reinhard Schmook ein, dass es nicht diese Kriegsbegeisterung gegeben habe wie zu Beginn des ersten Weltkriegs. Die Nazipropaganda hatte allerdings bereits in den Monaten zuvor eine Hetzkampagne gegen Polen gestartet. "Das alltägliche Leben blieb nach Kriegsbeginn in der Region weitgehend normal", so der Historiker. Als jedoch die ersten Todesanzeigen in den Zeitungen waren, änderte sich die Stimmung. Es kamen die ersten zwangsverpflichteten polnischen Arbeiter ins Oderland, die meist in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Polnische Kriegsgefangene kamen meist gar nicht bis Deutschland, so Schmook.

Ausführlich belegt das ein Buch, das das Deutsche Historische Institut Warschau 2005 im Zusammenhang mit einer Ausstellung erarbeitet hatte. Darin werden mit Fotos und Zeitzeugenzitaten die Verbrechen der Wehrmacht in Polen dokumentiert. Eine Woche vor dem Überfall auf Polen, am 22. August 1939, hatte Hitler seine Generäle versammelt. Er forderte die restlose Zertrümmerung Polens und die Verfolgung bis zur völligen Vernichtung. Die Soldaten sollten ihr Herz verschließen gegen Mitleid. Brutales Vorgehen und größte Härte waren befohlen.

Für das rücksichtslose Vorgehen und brutale Niederknüppeln der polnische Bevölkerung gibt es zahlreiche Belege, die einem Großteil der deutschen Bevölkerung bis heute kaum bekannt sind. Im Gegensatz etwa zur deutsche Invasion in Belgien und Frankreich trug der Überfall auf Polen von Anfang an die Züge des ideologischen Rassenkriegs. Kriegsgefangene wurden gleich erschossen, Häuser angezündet und Zivilisten willkürlich getötet.

Von der alltäglichen Gleichschaltung der Bevölkerung im Oderland zeugt der Oberbarnimer Heimatkalender von 1940. Im Leitartikel wird die mit der Sowjetunion gemeinsam erreichte Zerschlagung Polen gefeiert. In einem geheimen Zusatzprotokoll zum Nichtangriffspakt vom 25. August 1939 hatten sich Deutschland und die Sowjetunion darauf geeinigt. Ein Scharführer berichtet von der flächendeckenden Organisation der Hitlerjugend. Ein anderer Bericht beschreibt die Angleichung des DRK an Wehrmachtsstrukturen.