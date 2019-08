Schönste Erntekrone von Brandenburg

Oliver Schwers

Passow (MOZ) Wenn die Ernte eingefahren ist, wird eine Erntekrone gebunden und auf die Tenne gehängt. So will es der Brauch der Bauern seit alter Zeit. Und so will es auch das Landeserntefest, das am 7. September in Passow stattfindet. Die Veranstalter haben einen Aufruf gestartet, die schönste Erntekrone zu binden.

Sie soll die vier Hauptgetreidearten enthalten, auf die Verwendung von Kunststoff verzichten und die Größe von 80 mal 80 Zentimetern nicht überschreiten. Eine sachkundige Jury bewertet die im Umzug mitgeführten Kronen im Anschluss.