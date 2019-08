Rätselraten ums Schloss Groß Rietz

Monika Rassek

Groß Rietz (MOZ) Baugerüste rahmen derzeit die Rückseite des Schlosses von Groß Rietz. "Im Juni gab es einen Sturmschaden, da sind ein paar Ziegel runter gekommen. Und kürzlich war ein riesiger Kran da, der Bleche auf die Schornsteine setzte", sagt Siegfried Dommasch, der auf dem benachbarten Friedhof zugange ist. Das wurde seitens der Pressesprecherin der Brandenburger Schösser GmbH (BSG) und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Frau Ursula Schirmer bestätigt: "Der Mieter hat bei uns einen Antrag gestellt und dieser wurde genehmigt. Auch die beauftragte Firma ist uns bekannt und genießt unser Vertrauen".

Zum Mieter gab sich Schirmer bedeckt: "Es ist noch immer die Agentur no.nonsense, jedoch nicht mehr Frau Wegenstein." Und: "Wir sind mit dem Mieter sehr zufrieden, er zahlt und ist sehr engagiert." Auf dem Klingelschild steht nur ein Name "Schloss".

Öffentliche Nutzung gewünscht

Ein Hausbewohner wurde in Groß Rietz bislang noch nicht gesehen. "Da wohnt doch keiner", sagt Roland Schieche. "Nie steht ein Fenster offen. Da ist immer alles zu. Nur auf dem Vorplatz wird hin wieder sauber gemacht." Auch Jutta und Kurt Drescher, die gegenüber wohnen, haben dort noch keinen Bewohner gesehen. Genauso wenig wie Siegfried Dommasch: "So groß ist der Ort nicht. Man sieht doch, wenn da einer wohnen würde."

Und in noch einem Punkt sich die Groß Rietzer einig: "Wir wollen, dass der Park und das Schloss wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für Ausstellungen, Musikveranstaltungen oder als ganz allgemeinen Treffpunkt für das Dorfleben." Damit stehen sie nicht allein, auch Bürgermeister Olaf Klempert wünscht sich, dass das Schloss Groß Rietz erhalten bleibt und nie in Privatbesitz kommt: Es soll das Schloss der Anwohner bleiben.

Doch für die Erfüllung dieser Wünsche stehen die Zeichen schlecht. In einer Pressemitteilung heißt es: BSG und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz streben die Überführung der Objekte in eine nachhaltige denkmalgerechte Trägerschaft an – vorrangig durch neue Eigentümer. Das Augenmerk liegt dabei auf dem nachhaltigen und sorgsamen, denkmalgerechten Umgang sowie eine Nutzung, die die Zugänglichkeit zu den Parks und – wo möglich – auch zu den Schlössern erlaubt ist. Und natürlich ein Budget, dass es zulässt die geschaffenen Werte zu pflegen und zu unterhalten.

Passender Käufer gesucht

Rund eine Million soll das für 5,6 Millionen sanierte Barockschloss kosten. "Wir sind zuversichtlich, einen geeigneten Käufer mit einem guten Nutzungskonzept zu finden", so Ursula Schirmer. In erster Linie bekommt ein Käufer denkmalschützerische Auflagen: "Auch das Mietverhältnis endet nicht mit dem Verkauf des Hauses. Das ist bei Mietwohnungen ja auch nicht der Fall. Und zu bestimmten Veranstaltungen, kann auch ein Teil des Schlosses begehbar sein."

Fakt ist derzeit jedoch, dass selbst der Park, den die Anwohner sonst nutzen konnten, noch immer wegen Windbruch gesperrt ist. Obwohl schon lange keine Holzarbeiten mehr beobachtet wurden. Auch die am Straßenrand aufgeschichteten Stämme sind längst verschwunden.

Und der Zustand des Schlosses selbst wird durch Leerstand nicht besser. Selbst am Tag des offenen Denkmals in Brandenburg am 8. September bleibt es geschlossen.