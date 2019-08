Neue Sanitäranlagen für die Waldorfschule

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Toiletten auf beiden Etagen seien komplett entkernt worden, informiert Thorsten Ziebell, Geschäftsführer der Frankfurter Waldorfschule. In der Mädchen-Toilette sind die Wandfliesen über dem Waschbecken orange, bei den Jungen blau. Die sogenannten Schamwände zwischen den Stehklos bieten Sichtschutz. "Früher war hier noch eine Rinne befestigt", sagt Ziebell. Alte Leitungen und verstopfte Rohre seien nun passé. Bis auf die vier Außenmauern wurden in den Sommerferien alle Toilettenanlagen vollständig erneuert.

Zum Schuljahresbeginn betreten die Waldorfschüler nun neue Fußböden, laufen unter einer abgehängten Decke, funktionierenden Abluftanlagen sowie LED-Beleuchtung. An den Waschbecken hält Ziebell seine Hände vor den Wasserhahn, der automatisch an- und ausgeht. "Somit gehen wir sparsam mit Wasser um, falls doch mal jemand vergisst, es auszustellen", erklärt der Geschäftsführer. Daneben hängen umweltfreundliche Stoffrollen, zum Hände abtrocknen.

Von alleine geht das Licht auf den ebenfalls neuen Lehrertoiletten an – personengesteuerte Beleuchtung. Auf einer Etage für die weiblichen, auf der anderen für die männlichen Kollegen. Einige Zeit mussten sich die Lehrerinnen sogar im Keller mit Schülern die Klos teilen. "Das geht natürlich nicht", meint Ziebell.

Ein behindertengerechtes WC wird es zukünftig ebenso geben; mit Stützvorrichtung und Notbeleuchtung und Spülung in der Wand. Überall wuseln noch Handwerker herum, Malerarbeiten werden in der letzten Ferienwoche getätigt, Handwaschbecken an die Wände montiert.

Auch der Speisesaal wurde in den Ferien verschönert, ein Kunstlehrer und Eltern halfen dabei. Vorgehängte Wände, neue Türen, Scheuerleisten. Selbstgemalte Bilder von Schülern zieren nun die Wände.

350 000 Euro kosteten die Sanierungen, die die Freie Waldorfschule als privater Schulträger komplett übernimmt. Zwar habe die Stadt vom Land im vergangenen Jahr einen Geldsatz pro Schüler bekommen, um damit Projekte der Schule finanziell zu unterstützen. Ziebell konnte aber innerhalb der Frist nur die Kosten für die Erneuerung der Turnhalle anmelden. "Ich habe damals der Stadt kein konkretes Angebot für die WC-Sanierungen vorlegen können", erklärt er. Die Planung sei einfach noch nicht so weit gewesen. Daher habe der Trägerverein der Schule die Kosten nun selbst stemmen müssen. Doch die alten Räume seien nicht mehr zumutbar gewesen, so Ziebell.