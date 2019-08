Jörg Vogelsänger auf Stippvisite in Quappendorf

Cornelia Link-Adam

Quappendorf (MOZ) Aufs Foto wollten die Schafe nicht. Schließlich war Mittagsruhe und sie zogen es vor, im Schatten unter der Abdeckung zu schlummern. So blieb den Interessierten am Zaun nur der Blick auf die ferne Herde. Und Interessierte gab es beim Milchschafhof Pimpinelle in Quappendorf reichlich: Schließlich führte die Pressereise des Landwirtschaftsministers auch in den beschaulichen Ortsteil von Neuhardenberg.

Doch erst verspätet kam er bei den Schafen an. Zuvor hatte es Probleme mit dem Bus schon in Potsdam gegeben, weshalb man eine Stunde später los kam, so Jörg Vogelsänger. Mit neuem Gefährt wurden dann Öko-Höfe in Eberswalde und Chorin besucht. Längst war der Zeitplan passé.

Privatführung für MOL-Vertreter

So standen zum eigentlich Termin dann Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landkreises, mit Jan Paepke, Chef des kreislichen Land- und Umweltamtes nebst Sachbearbeiterin Luise Grell alleine vor der Tür. Dem Trio – und auch der MOZ – wurde gern von Franziska und Amelie Wetzlar Einlass gewährt. Das Ehepaar gab eine Privatführung übers Gelände, stellten ihre 40 Milchschafe vor, auch die integrierte Käserei. Von der Vermarktung über den Hofladen, Belieferung von Bio-Läden von Eberswalde bis Fürstenwalde und eine Käserei in Berlin berichteten die Frauen. Sie zeigten die Melkanlage, die bald mit in den neuen Stall ziehen wird, der ab Herbst dank Eigenfinanzierung, Kredit, Förderung und viel Unterstützung durch Crowdfunding (Internet-Geldsammeln) realisiert werden kann. "Dann werden wir auch auf 60 Milchschafe erhöhen", erzählte Schäferin Amelie Wetzlar, während ihre Frau Franziska die Käserei vorstellte. Rainer Schinkel und auch Jan Paepke zeigten sich angetan vom Engagement der Öko-Frauen. Warten wollten sie allerdings nicht, bis der Minister irgendwann kommt.

Jörg Vogelsänger erschien tatsächlich – anderthalb Stunden in Verzug. Ein großer Bus hielt vor dem Milchschafhof, im Schlepptau hatte Jörg Vogelsänger nicht nur Vertreter aus seines Amtes, sondern auch vom Ökologischen Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) und gut 30 Journalisten unterschiedlichster Genres. Letztere fotografierten auf dem Hof und an der Weide rege, stellten bei der erneuten Führung viele Fragen. Jörg Vogelsänger stellte klar, dass die Biobereich Zukunft habe, man bei 13,5 Prozent sei und langfristig auf 20 Prozent kommen wolle. Mut machen wollte er vielen, auf Öko umzustellen. Der Maßnahmenkatalog sei fertig, darauf müsse sich auch der neu zuwählende Landtag einlassen. In Eberswalde und Chorin habe er schon viel Gutes von den Biolandwirten und Bioverarbeitern erfahren. Auch bei Pimpinelle in Quappendorf war er das erste Mal.

Wünsche der Erzeuger

"Wir erhoffen uns mehr Unterstützung seitens der Politik bei der Aufklärung. Biolandschaft ist mehr als teure Preise. Da steckt viel Arbeit in den Tieren und den Böden", sagte Amelie Wetzlar. Vogelsänger versprach weitere Unterstützung, auch zum Schutz vor dem Wolf. "Da würden wir gern selbst entscheiden, wie wie Förderung einsetzen", fügte Franziska Wetzlar an. Die Besucherschar griff gern noch zu bei den Käsehäppchen und zog weiter – zum Jahnsfelder Landhof von Frank Prochnow und der Bio-Suppen-Firma nach Müncheberg.