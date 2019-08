Prima Gruppe baut Hotel bei Bechlin

Markus Kluge

Bechlin (MOZ) An der B167 zwischen Bechlin und den dortigen Autohäusern baut die Neuruppiner Prima-Gruppe ein Hotel. "Wir haben die Baugenehmigung erhalten und werden nächste Woche mit den Arbeiten beginnen", sagte Prima-Geschäftsführer Ronny Rohr am Freitag.

Das Haus mit einem großen Innenhof wird 64 Zimmer haben und 128 Gästen Platz bieten. "Es wird ein Hotel garni. Das heißt, es ist durchgehend geöffnet und es wird einen Frühstückservice geben, aber kein Restaurant", so Rohr. Das Haus richtet sich vor allem an Durchreisende, die beispielsweise auf der nahe gelegenen A24 unterwegs sind. Allerdings wird sich das Hotel aufgrund der Größe und des abgeschlossenen Hofes auch für Familienfeiern eignen. "Das alles im Low-Budget-Bereich. Der Zimmerpreis liegt bei 50 bis 55 Euro", sagte Ronny Rohr. Zusätzlich sollen hinter dem Komplex bis zu 25 Stellplätze für Wohnmobile angelegt werden. Weiterhin sind einige Tiny Houses, also Mini-Unterkünfte mit Platz bis zu 30 Quadratmetern, vorgesehen.

Ursprünglich hatte die Gruppe, die in Neuruppin unter anderem die Seetor-Residenz gebaut hat, mit dem Gedanken gespielt, auf dem Areal eine Veranstaltungshalle zu errichten. "Den Plan haben wir wieder verworfen. Eine Machbarkeitsstudie hat uns gezeigt, dass sich das nicht gerechnet hätte", erklärte Rohr. Für solche Übernachtungsmöglichkeiten, die nun entstehen, sei die Zielgruppe größer. Das Hotel wird die Prima Gruppe selbst betreiben. Die Investitionskosten belaufen sich laut Rohr auf fünf Millionen Euro. Mitte 2020 soll es fertig sein.