Sportliche Betätigung an der frischen Luft

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Stadtsportbund Frankfurt erlebt nach eigenen Angaben eine ständig steigende Nachfrage nach Sport im Freien. "Zum neuen Zeitgeist gehören ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein und die Bereitschaft, zeitliche Freiräume spontan mit sportlicher Bewegung zu füllen", berichtet SSB-Präsidentin Gudrun Frey. Das betreffe Freizeit- und Leistungssportler mit und ohne Vereinsbindung gleichermaßen. In Frankfurt gibt es ein vielfältiges Angebot an frei zugänglichen Sportanlagen – wie den im vergangenen Jahr errichteten Fitness-Parcours an der Oderpromenade (Foto). Noch in diesem Jahr wird am Europaplatz ein Calisthenics-Parcours eröffnet – sozusagen ein Klettergerüst für Erwachsene. Unter www.ssb-ffo.de hat der Stadtsportbund eine Übersicht der frei zugänglichen Outdoor-Sportanlagen erarbeitet. Diese soll demnächst mit den Angeboten in Słubice erweitert werden.