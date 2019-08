Schulerweiterung wird günstiger

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadt hat eine Lösung für die aus allen Nähten platzende Hegermühlen-Grundschule gefunden. Statt eines aus Modulen bestehenden Erweiterungsbaus, wie er am Ende der vergangenen Legislaturperiode in den Ausschüssen länger diskutiert wurde, soll es nun ein Massivbau werden. Dieser hat gleich mehrere Vorteile, wie Kerstin Zimmermann, amtierende Fachbereichsleiterin Technische Dienste, in dieser Woche unter anderem im Finanzausschuss am Mittwoch erläuterte.

Raumprogramm bleibt erhalten

Das entscheidende Plus ist finanzieller Natur. Der zweigeschossige Bau kostet nach jetziger Planung 2,02 Millionen Euro inklusive des gewünschten Fahrstuhls und Fußbodenheizung statt Einzelheizkörpern. Für die Modulbauweise waren Kosten von 2,44 Millionen Euro veranschlagt. Weitere Vorteile sieht Kerstin Zimmermann in der Nachhaltigkeit des Baus und in der Ausräumung der in den Diskussionen zum Modulbau immer wiederkehrenden Zweifel, wie lange solch ein Gebäude überhaupt halten würde. Zumal noch nicht geklärt war, ob es gekauft oder gemietet werden sollte. Ein weiterer Vorteil: an dem für den Modulbau vorgesehenen Raumprogramm mit vier Gruppenräumen im Obergeschoss (zwischen 57 und 59 Quadratmeter groß) sowie drei kleineren Räumen im Untergeschoss ändert sich nichts. Damit kann die Stadt auf die anwachsenden Schülerzahlen reagieren, die für dieses Jahr bei 494 liegen und bis zum Jahr 2023 auf 543 steigen sollen.

Als Nachteil der neuen Varian­te ist eindeutig die Zeit zu nennen. Wäre der Modulbau bereits im kommenden Sommer fertig gewesen, sieht die Planung für den Massivbau Januar 2021 vor. "Wir wollen bis Ende August die Baugenehmigung einreichen und sie im November erhalten. Das ist sehr sportlich", sagte Kerstin Zimmermann. Der Baubeginn sei für Mitte März 2020 geplant. Damit verlängert sich die Doppelnutzung für Schule und Hort um ein halbes Jahr.

Für den 28 mal 17 Meter großen Bau mit einer Nutzfläche von 795,8 Quadratmetern mit Aufzug (Modulbau: 793,5 Meter ohne Aufzug) wird die alte Turnhalle weichen. Sie soll im Herbst abgerissen werden. Ob es durch die veränderte Bauplanung eine erweiterte Einschränkung der Schulhofnutzung gebe, wollte Robert Krause (Zusammen für ­Strausberg) wissen, was Kerstin Zimmermann verneinte, zumal ja von Anfang an mit einer Baustelleneingrenzung für den Abriss der Halle geplant worden sei. Mit Schul- und Hortleitung sei das Neubauprojekt in der vergangenen Woche abgestimmt worden, fügte sie an. Einen Nachteil sah Krause für den Fall, dass die Schülerzahlen wieder drastisch zurückgehen. "Dann müssten wir uns um eine Zwischen- oder Nachnutzung kümmern." Ronny Kühn (Linke) wunderte sich über die hohen Baunebenkosten von 17 Prozent (knapp 334 000 Euro). Die Kosten seien zunächst Orientierungsdaten des Planers, das ist noch nicht ausverhandelt, sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler.