Ein Wochenende voller Kunst und Kultur

Bad Belzig Bereits zum dritten Mal öffnen Ateliers, Galerien und Werkstätten, Museen, Kirchen und das KleinKunstWerk in der Bad Belziger Innenstadt ihre Türen und laden zum Kunstbummel, zum Hinschauen, Hinhören und ins Gespräch kommen ein. Geladen wird am kommenden Wochenende, 17. und 18. August, jeweils zwischen 11.00 und 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kunstfreunde und Neugierige entdecken Facetten des reichen Bad Belziger Kunst- und Kulturlebens und bummeln durch die historische Altstadt Bad Belzigs. An insgesamt elf Stationen erhalten die Teilnehmenden Einblicke in das reiche Kunst- und Kulturleben, aktuelle Kunst und gehütete Kulturschätze. Künstler stellen ihre Werke vor: das Spektrum reicht von Aquarellen über Fotografie, Zeichnungen, Acryl- und Ölmalerei, zu Objekten und Glaskunst, das Heimatmuseum in der Burg Eisenhardt bietet freien Eintritt (auch für die Besteigung des Butterturms), in der Marienkirche finden zwei 30-minütige Orgelkonzerte auf der Papenius Orgel (am Sonnabend um 12.00 und am Sonntag um 17.00 Uhr) mit anschließender Führung statt, in der Eisenbahnstraße 4 gibt es an beiden Tagen ab 14.00 Uhr Live-Musik im Garten und im KleinKunstWerk am Sonnabend um 18.00 Uhr das Kunstbummel Konzert mit Ruth Hohmann und Lukas Natschinski "Ganz viel Jazz und einen Schwatz".

Alle Stationen sind zu Fuß zu erreichen. Ungefähr eine Stunde (reine Gehzeit) benötigen die Gäste, um alle Stationen zu erreichen.

1. Roger Loewig Museum, Flämingweg 6

2. Ateliergemeinschaft Alexandra Seel, Corinna Reinbach, Johanna Prestel, Eisenbahnstrasse 4

3. Burg Eisenhardt, Galerie des Kunstverein Hoher Fläming, Brigitte Heßler

4. GalerieLaden HändeWerke, Marion Berendt und Alma B. Fichtner, Straße der Einheit 15

5. Atelier Christine Baumann, Reißigerstrasse 5

6. Atelier Lisa Vogel, Reißigerstraße 9

7. Reißiger Haus, Kirchplatz 3

8. St. Marienkirche, Am Kirchplatz 3, Brandenburgisches Orgelmuseum in der Marienkirche, Musik und Ausstellung Martin Schieder (in der Winterkirche)

9. Kunsthof- Atelierausstellung Anando Arnold und Rani B. Knobel, Niemegkerstraße 1

10. KleinKunstWerk Bad Belzig, Am Mühlenhölzchen 1 a, mit Ausstellung des Fotoklub Bad Belzig, im Garten Ausstellung Markus Kunzer

11. SteinTherme Bad Belzig Am Kurpark 15, Ausstellung im Foyer Sarah Schulz

Eine Übersicht finden Kunstfreunde im Internet www.kunstbummel-bad-belzig.de.