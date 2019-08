Supermarkt-Räuber: So brutal wie im TV-Krimi

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie brauchten Geld für Marihuana und Autos, also überfielen sie im vergangenen Herbst auf brutale Weise mehrere Supermärkte und eine Tankstelle.

Seit Freitag müssen sich zwei 25 Jahre alte Brandenburger dafür vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Fünf Mal schlugen sie teilweise mit weiteren Beschuldigten im östlichen Speckgürtel von Berlin zu. Insgesamt erbeuteten sie rund 10 000 Euro, bevor sie nach einem Raubzug im Fluchtauto zu schnell unterwegs waren und damit der Polizei auffielen. Die anschließende Verfolgungsjagd endete für die Räuber an einem Laternenmast.

Der Hauptbeschuldigte Alexander G. legte zum Prozessbeginn ein umfassendes Geständnis ab. Erschreckend mutete dabei an, wie schlicht und gleichzeitig brutal der anschließend umgesetzte Tatplan offenbar war. Ohne die Märkte zu vor groß auszukundschaften, betrat er die Filialen jeweils kurz vor Ladenschluss, mal mit einem Totenkopf-Tuch, mal mit einer Affenmaske vor dem Gesicht. "Ich habe es so gemacht, wie ich es aus dem Fernsehen kenne", sagte Alexander G. Da gehöre natürlich auch eine Waffe dazu, ergänzte er. "Und ich liebe Waffen."

Zum Einsatz kam also ein großer, silberfarbener Revolver, ausgestattet angeblich mit sogenannter Softair-Munition, also Plastik-Patronen. Aber vor Gericht gezeigte Handyfotos von Patronen lassen vermuten, dass es auch zurechtgefeilte, weitaus gefährlichere Bleigeschosse gewesen sein könnten.

So ausgerüstet ist er laut Anklage zum ersten Mal am 23. Oktober 2018 gegen 19.30 Uhr in den NP-Markt in Schöneiche gestürmt. Mit den Worten "Geld her! Das ist ein Überfall!" hielt er einer Kassiererin die Waffe vor das Gesicht und forderte Geld aus der Kasse. Rund 1000 Euro landeten so in seinem Rucksack. Dann drängte er die Frau Richtung Büro, um dort weitere 500 Euro einzusacken. Eine größere Beute verhinderten andere Kassiererinnen, indem sie in einem unbeobachteten Moment den Tresor verriegelten. Daraufhin sei Alexander G. abgezogen in Richtung Fluchtauto, wo der Mitangeklagte Robin P. auf ihn gewartet haben soll, um dann sogleich gemeinsam Drogen kaufen zu fahren in Berlin.

Sexueller Übergriff

Nach ähnlichem Muster schlugen die Täter am 6. November in Rüdersdorf, am 27. November in Grünheide und einen Tag später wieder in Rüdersdorf zu, jeweils in einem "Netto". Einmal soll Alexander B. einen Kassierer in den Rücken getreten haben. Beim letzten Raubzug verging er sich an einer Kassiererin, fasste sie am Gesäß und an der Brust an, während er sie im Schwitzkasten hielt und vulgär auf sie einredete.

Auf erfolgreiche Gegenwehr stieß Alexander G. indes am 13. November beim Überfall auf eine Rüdersdorfer Tankstelle. Der Kassierer weigerte sich, Geld herauszugeben und vertrieb den Eindringling schließlich mit einem Feuerlöscher. Beim Zurückweichen soll der Täter zwei Schüsse abgegeben haben, einen in die Decke und einen auf den Boden.

Welchen Anteil an den Taten hat nun Robin P., der sich am Freitag zunächst nicht äußern wollte? Laut Alexander G. sei P. der Initiator und Planer der Überfälle gewesen. Kennengelernt habe man sich ein Jahr vor den Taten im Gefängnis. Am Mittwoch wird der Prozess fortgesetzt.