Grüne kommen mit Wunsch nach Hotel nicht weiter

Holger Rudolph

Lindow Schon Martin Luther soll gesagt haben: "Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang." Wie der große Religionsstifter scheint es auch die neue Fraktion Bündnis 90/Grüne der Lindower Stadtverordnetenversammlung zu halten. Ein kleines Kino mit Bewirtung, ein kleines Brauhaus und eine Eis- und Nachtbar am Gudelack- oder Wutzsee wünschen sich die Grünen. Außerdem könnte ein kleines Kur- und Wellnesshotel für eine weitere touristische Belebung sorgen.

Die Verwaltung möge ausfindig machen, welche Immobilien sich für ein solches Hotel eignen, heißt es in einer Beschlussvorlage, mit der sich die Stadtverordneten am Donnerstag beschäftigten. Zudem sei durch die Verwaltung zu prüfen, ob es für das Hotel anfangs steuerliche Erleichterungen geben könnte.

Ein Investor fehlt noch

Juliane Peiser (FDP) wunderte sich: "Ehe wir hier über Standorte reden, müssten doch erst einmal Investoren da sein." Dieter Eipel (CDU) stimmte ihr vollauf zu. Anders sah dies Hansjörg Schubach (CDU): "Wir sollten endlich mal in der Sache konkret werden. Seit Jahren reden wir über so ein Projekt."

Amtsdirektor Danilo Lieske erteilte dem möglichen Auftrag eine Abfuhr: "Wir sind als Kommunalverwaltung nicht dazu befähigt, Grundstücke nach den Ansprüchen von Investoren auszusuchen. Daher lege ich nahe, die Verwaltung nicht zu beauftragen, denn der Auftrag wird nicht von Erfolg gekrönt sein."

Gert Wegner (Bündnis 90/Grüne) widersprach dem Verwaltungschef: "Es geht darum, erst einmal Investoren zu finden. Wir wollen sie nach Lindow locken." Immerhin bestehe der Wunsch nach einem solchen Hotel bereits seit langem in der Stadt.

Nach einer ganzen Reihe von Diskussionsbeiträgen, die nicht abschließend zur Lösung der Sache beitrugen, stellte Rainer Hollin (SPD) fest: "Diese Rederei führt doch zu nichts. Wir sollten endlich abstimmen." Diesem Wunsch kam Bürgermeister Udo Rönnefahrt (FDP) dann auch nach. Zwölf Abgeordnete stimmten gegen den Antrag der Grünen, die also mit ihrem Ansinnen weitgehend unter sich blieben. Nur vier Stadtverordnete waren dafür, die Verwaltung zu beauftragen. Arbeit in ein solches Gutachten zu stecken, bleibt Lieske und seinen Mitarbeitern nun erspart.

Attraktive Abwechselung

Und was könnten Kino, Brauerei und Nachtbar der Stadt bringen, auf welche der zweite Grünen-Antrag hinzielt? Auch das wissen die Grünen, deren Partei bislang eher nicht so sehr für Genussfreudigkeit stand, in den zurückliegenden Wochen aber bundesweit damit wirbt, dass grün zu leben durchaus auch Genuss bedeuten kann. In der Vorlage steht als Begründung: "Solche Einrichtungen würden nicht nur der einheimischen Bevölkerung eine attraktive Abwechslung bieten, sondern wären auch erfolgversprechende Instrumente zur Förderung des Tourismus." Die Kommune möge auch in diesem Fall nach geeigneten Grundstücken suchen. Weil es erheblichen Diskussionsbedarf gibt und zunächst die Einschätzung durch das zuständige Fachgremium benötigt werde, verwiesen die Abgeordneten den Antrag allerdings mit sehr großer Mehrheit in den Tourismusausschuss.