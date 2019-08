Wandteppich aus dem Wittwer-Nachlass

MOZ

Bernau (MOZ) Der Verein baudenkmal bundesschule bernau hat – passend zum Jubiläumsjahr "100 Jahre Bauhaus" – ein Geschenk aus dem Nachlass von Hans Wittwer erhalten: einen Wandteppich der prominenten Bauhauskünstlerin Benita Koch-Otte, die von 1925 bis 1933 die Weberei der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in Halle leitete. Dort befreundete sie sich mit der Familie von Hans Wittwer, Architekt des Bauhausdenkmals Bundesschule in Bernau, der sich 1929 vom Bauhaus trennte und die Fachklasse für Architektur und Innenausbau an der Burg Giebichenstein übernahm. Seit dieser Zeit ist dieser Teppich als Geschenk in die Familie Wittwer gekommen. Der Verein baudenkmal bundesschule bernau bereitet die Präsentation des Wandteppichs in der Öffentlichkeit vor.