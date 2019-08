In Hohenstücken reift Brandenburgs "Märchengarten"

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Der von der BAS inszenierte Märchenwald im Eichendorffweg war einst begehrtes Ziel vieler Familien und Kindergruppen. Einige Jahre lang luden Märchenhütten und -szenen zum Spazieren, Rätseln, Spielen und Feiern ein, doch ein Happy End war ihnen nicht vergönnt. 2015 war wegen Vandalismus und Abholzung und mangels Betreuungskräften Schluss. Nur wenige Märchenfiguren waren zu retten und hofften im BAS-Lager auf einen Prinzen, der sie erlösen würde…

Zu jener Zeit zählte Tino Haberecht längst zum BAS-Team, ahnte aber noch nichts von seiner märchenhaften Bestimmung. Allerdings stand er als rühriger Koordinator des Bürgerhauses und als Quartiersmanager des Stadtteils kurz vor der Erleuchtung. Denn bereits seit 2013 geisterte die Idee eines "interkulturellen Gartens" durch seinen Kopf. Als der grandiose Netzwerker verschiedene Partner einlud, um mit ihnen die Idee zu beraten, war schon bald das Projekt "Märchengarten" geboren. Als Platz bot sich das Hinterland der Grundschule "Gebrüder Grimm" an, die 1983 als Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule "Friedrich Ebert" gestartet und mit einem 5.500 qm großen Schulgarten ausgerüstet war. Der politische Wandel 1989/90 hatte aus der POS eine Grundschule werden lassen und der Natur die Chance gegeben, sich das Schulgartenrevier zurück zu erobern. Die Bäume haushoch, die Wege überwachsen, Gebüsch und Gestrüpp so dicht, das jeder Prinz am Durchkommen gescheitert wäre. Nicht aber die BAS-Mitarbeiter. Die kämpften sich monatelang durch das wilde Grün, haben für eine Grundstruktur gesorgt und die Terrassierung des Geländes wieder greifbar gemacht. Nach dieser natürlichen Abstufung wurde das Gelände gedrittelt und eingefriedet und wird Stück für Stück nutzbar gemacht. Fast das gesamte obere Drittel nutzt die Grimm-Schule seit Herbst 2018 bestimmungsgemäß als Schulgarten, hat die alte Beetstruktur beibehalten, um Aufwand und Kosten in Grenzen zu halten. Allerdings wurde Gartenerde aufgebracht, um die Ertragsaussichten zu steigern. Im Sachkundeunterricht wird seitdem gesät, gepflanzt, gepflegt und geerntet und den Kindern dabei die Natur und gesundes Essen nah gebracht. Gegenwärtig sprießen Tomaten, Gurken, Bohnen, Zwiebeln, Mais, Kürbisse… – ganz zur Freude aller Schüler und der Schulleiterin Brigit Schiller, die Haberechts Projekt seit ihrem Amtsantritt 2015 unterstützt. Das schlägt sich im Projektnamen nieder: "Märchengarten – gemeinschaftliches Gärtnern bei Grimms". Schiller: "Ein Märchengarten an der Gebrüder-Grimm-Grundschule. Besser geht‘s nicht!" In Kombination schon, denn Gemeinschaft wird im "Märchengarten" groß geschrieben, drum schließt sich östlich an Grimms Schulgarten ein Gemeinschaftsgarten an, der aus zig Hochbeeten besteht, auf denen Anwohner züchten, was frisch im "Miteinander"-Café im Bürgerhaus auf den Tisch kommen kann.

Das zweite Drittel, also die Mittelterrasse, ist als Aktionsfläche vorgesehen, auf der ab Mai 2021 die Kultur und das Miteinander tragende Rollen spielen sollen. Eine Bastelhütte und Bühne sind bereits entstanden, hinzu kommen noch Pavillon und Grillmöglichkeit, grünes Klassenzimmer (rings um einen erhaltenen Ameisenhaufen), Teambildungs-Parcour, Barfuß-, Tast- und Fühlpfad. Tino Haberecht: "Das sind alles Ideen aus dem Netzwerk. Ich wollte nicht alles totplanen, sondern den Mitwirkenden Spielraum lassen, zumal wir mit der Natur arbeiten." So ist ein großes Gemeinschaftswerk im Entstehen, dessen dritter Teil von den Kindern am sehnsüchtigsten erwartet wird: der eigentliche Märchengarten. Ihm gehört die ganze untere Terrasse, auf der sich bereits der Eingangsbereich und die Wegestruktur abzeichnen. Benjeshecken sind angelegt, Märchenhütten sowie das Figurenlager aufgestellt und erste Märchenszenen im Zusammenwirken mit Schulen vorbereitet. Rapunzels Turm ist zu erahnen, die Flusslandschaft mit der Brücke angebaggert und das Tor für die Buchenhainhecke in Arbeit. Bis hierher soll der Märchengarten ab Mai 2020 nutzbar sein und bald erweitert werden. Tino Haberecht ist überzeugt: "Das wird ein wunderschönes Stück Hohenstücken und ein Alleinstellungsmerksmal für Brandenburg."