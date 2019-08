Linke sorgt sich um Schloss Rheinsberg

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Die Linke in Ostprignitz-Ruppin unterstützt die Volksinitiative gegen die Rückerstattungsansprüche der Nachfahren des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II aus dem Hause Hohenzollern. Die wurde vor wenigen Tagen von der Partei auf Landesebene gestartet. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Verhinderung von Entschädigungszahlungen für Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg auszuschöpfen.

Die Hohenzollern fordern seit vielen Jahren die Herausgabe von Kunstgegenständen und Immobilien, die sich im öffentlichen Besitz der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten befinden. Betroffen davon ist auch das Schloss Rheinsberg. "Das Schloss ist Gegenstand eines Verfahrens mit dem brandenburgischen Finanzministerium", bestätigte Stiftungs-Sprecher Frank Kallensee. Das Ministerium befindet sich seit Jahren im Rechtsstreit mit den Hohenzollern. Ob es im Schloss auch Gegenstände gibt, auf die die Hohenzollern Anspruch erheben, kommentierte Kallensee nicht. "Ich bin ja schon froh, dass bisher kein Wohnrecht der Hohenzollern im Schloss Rheinsberg gefordert wurde. Gleichwohl ist die Sammlung der Gemälde und Kunstgegenstände im Schloss Rheinsberg in Gefahr", so der Neuruppiner Linken-Landtagskandidat Ronny Kretschmer. Unterschriften für die Initiative sammelt die Partei in ihrer Geschäftsstelle an der Schinkelstraße.