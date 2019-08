Tipps zum Umgang mit Mobbing

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mobbing gehört für viele Kinder und Jugendliche zum traurigen Alltag: in der Schule, in der Freizeit, in sozialen Netzwerken. Das Rathaus bietet am Donnerstag, 15. August, ab 18 Uhr im Konradsberg, Parkstraße 39, ein Eltern-Seminar zum Thema an. Dabei geht es vor allem darum, wie Eltern mit ihren Kindern über Mobbing ins Gespräch kommen. Geklärt wird aber auch, was einen Streit von Mobbing unterscheidet. Als Referent wurde Walter Taglieber, Mitbegründer des Vereins Contigo- Schule ohne Mobbing gewonnen. Er ist auch Verfasser dre Berliner Anti-Mobbing-Fibel. An allen Grundschulen der Stadt sowie an den Oberschulen und dem Gymnasium wird es demnächst auch Schülerangebote zur Mobbing-Prävention geben. Das Geld für die Veranstaltungen stammt aus dem Bürgerhaushalt 2018.