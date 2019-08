Angler ohne Erlaubnis ertappt

Anke Beißer

Bad Saarow (MOZ) Die untere Jagd- und Fischereibehörde des Landkreises Oder-Spree hat in dieser Woche am Scharmützelsee 31 Angler kontrolliert und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Das hat Mario Behnke, Pressesprecher der Kreisverwaltung, mitgeteilt. "Dreimal wurde ohne die erforderliche Angelkarte gefischt, was eine Strafanzeige wegen Fischwilderei zur Folge hat. In einem Fall verwendete ein Angler eine Spinnangel (Raubfischangel), obwohl er nicht im Besitz eines Fischereischeines war", heißt es in der Mitteilung. In weiteren drei Fällen habe sich heraus gestellt, dass die erforderliche Fischereiabgabe nicht entrichtet worden war. "Außerdem mussten mehrere Verwarnungen wegen kleinerer Verstöße oder bei Verfehlungen von Kindern ausgesprochen werden", schreibt Behnke.

Michael Jänisch von der unteren Jagd- und Fischereibehörde nimmt die Kontrolle zum Anlass, um noch einmal auf die grundlegende Regeln hinzuweisen. "Schon für das Mitführen oder Hinterlassen von fangfertigen Angeln auf oder am Gewässer ist eine Angelkarte erforderlich. Unbeaufsichtigte Angeln können eingezogen werden, da eine Kontrolle der Ermächtigung nicht möglich ist." Voraussetzungen für das Fischen mit einer Friedfischangel sind in Brandenburg die Entrichtung der Fischereiabgabe, eine gültige Angelkarte oder der gültige Mitgliedsausweis einer Anglervereinigung. "Wer Raubfische fangen möchte, muss Inhaber eines Fischereischeines sein", erläutert Jähnig.

"Letztlich hat jedoch jeder Angler die Pflicht, sich über geltendes Recht zu informieren", betont der Verwaltungsmitarbeiter. Die untere Jagd- und Fischereibehörde in Beeskow erteile Anglern gern Auskünfte über die Bestimmungen. Aber auch auf unterschiedlichen Online-Plattformen ließen sich schnell allgemeine Hinweise und spezielle Daten zu den Gewässern finden.

Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten in der Region finden sich u.a. auf der Internetseite des Tourismusverbandes (www.seenland-oderspree.de).