Staffelde feiert das 22. Drescherfest

Mit alter Technik: Am Sonntag gibt es in Staffelder auch Schauvorführungen. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Wenn der hölzerne Dreschkasten aus dem Jahr 1936 erst einmal anspringt, rattert es gewaltig. Getreidereste fliegen wie Schnee durch die warme Sommerluft. Die von einem alten Deutz angetriebene, historische Landwirtschaftsmaschine ist jedes Jahr der Hingucker auf dem Drescherfest in Staffelde. Am Sonntag findet es zum 22. Mal hinter dem Alten Dorfkrug im Ortskern statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Das Dorffest, das im vorigen Jahr knapp 500 Besucher aus der ganzen Region und weiter weg anlockte, stand lange auf der Kippe. Bereits vor zwei Jahren kündigte Organisator Helmut Glanzer an, er wolle sich zurückziehen. Ende Oktober 2018 wurde zur Rettung der traditionellen Veranstaltung der Verein "Dresch-, Mahl- und Backgesellschaft" gegründet. "Über den Verein pflegen wir die historische Dreschtechnik", erzählt Jan Ebel, Verwaltungsleiter im Forschungs- und Innovationszentrum Mensch-Technik-Straßenverkehr. Das Zentrum von Dietmar Sturzbecher hat im Dorfkrug seinen Sitz. Sturzbecher selbst engagiert sich im Drescherverein.

Landleben anschaulich erklärt

"Wir wollen zeigen, wie man früher auf dem Land gelebt und gearbeitet hat", erläutert Jan Ebel ein Ziel des Vereins und der Veranstaltung. Oft würden Kinder immer noch nicht genau wissen, woher die Milch komme und, dass Mehl ein auf Getreide hergestelltes Produkt ist. "Außerdem sehen sie bei uns, wie arbeitsintensiv die Produktion damals war."

Eine Neuerung wird es deshalb in diesem Jahr geben, wie Ebel verrät: Erstmals soll die komplette Produktionskette der Bearbeitung von Getreide gezeigt werden – von der Mahd über das Binden bis zum Dreschen und dem Mahlen per Hand. "Wir haben einen Backofen aus Stein da, allerdings ist der elektrisch betrieben", sagt Jan Ebel. Das gebackene Brot wird anschließend vor Ort verkauft.

Zu den Programmpunkten gehören am Nachmittag die Vehlefanzer Amseln und ein Gesangsduo aus Staffelde. Kremmens neue Erntekönigin hat ihren ersten großen öffentlichen Auftritt. "Vom Kuchen der Senioren bis zum Bier gibt es alles", sagt Jan Ebel. Um 11 Uhr setzt sich gleich zu Beginn die Treckerparade in Bewegung. "Die älteste Maschine ist von 1939, die neueste aus dem vorigen Jahr", erzählt Helmut Glanzer. Mit eingebunden sind in diesem Jahr auch die Gewerbetreibenden, die Helmut Glanzer viermal im Jahr an einen Tisch holt. Die Zusammenarbeit soll ausgeweitet werden. "Das jetzt ist ein guter Anfang", sagt er.

Höhepunkte sind für Besucher die Schaudreschpräsentationen. Ab 14 Uhr können Kinder auf Detektivtour durchs Dorf gehen. Am Ende gibt es eine kleine Überraschung für die jungen Gäste.

Die Zeiten, in denen sich das Fest kurz vor dem Aus befand, sind vorbei. "Ich habe das 20 Jahre lang aufgebaut", sagt Helmut Glanzer. "Das Drescherfest gehört in die Region." Er ist glücklich, dass mit der Vereinsgründung im vorigen Jahr alles einen positiven Ausgang gefunden hat. Auch mit Sturzbecher sei er sehr zufrieden. "Er hat eine besondere Beziehung zum Drescher, 1962 saß er als Kind selbst auf unserem alten Dreschkasten", sagt Glanzer, der das Gefährt von einer Familie aus Vehlefanz erwarb.

Kompliziert sei der alte Kasten, weil er in Waage stehen muss. Auf einer Wiese kein Leichtes. "Das ist wirklich arbeitsintensiv", sagt Jan Ebel. Am Donnerstag wurde die Maschine in einem Probelauf schon einmal auf Hochtouren gebracht. "Wir wollen einfach zeigen, wie schwierig es früher war, die Technik in Gang zu bringen", sagt Ortsvorsteher Heino Hornemann (CDU). Heutzutage, in hoch modernisierten, digitalisierten und automatisierten Zeiten sei das für viele kaum vorstellbar. "Sie lernen bei uns vielleicht zu schätzen, wie aufwendig es sein kann, ein Brot auf den Tisch zu bekommen oder Getreide zu ernten."

Helmut Glanzer ist so zufrieden mit dem neuen Verein, dass er seine gesamte Technik, die er im Laufe der Jahrzehnte eigenhändig und privat erworben hat, an diesen spendet. "Ich habe alles dem Verein geschenkt", sagt er, "weil ich einfach froh bin, dass es weitergeht." Im Verein sind zehn Mitglieder, zehn weitere gehören zum Drescherteam.