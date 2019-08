Da fehlt doch was!

Volkmar Ernst

Teschendorf (MOZ) Von wegen, dem Glücklichen schlägt keine Stunde. In Teschendorf ist der Schlag der Kirchturmuhr zu jeder vollen Stunde wohltönend zu hören. Dennoch irritiert irgendetwas beim Blick hoch zum Turm, wo sich das Ziffernblatt der Uhr befindet. Das ist keine typisch weiß-emaillierte Fläche, auf der die arabischen Zahlen in schwarzer Farbe aufgetragen wurden. Der Untergrund besteht aus festem Eichenholz, auf dem in goldenen Lettern römische Zahlen prangen. Aber das ist es immer noch nicht, was irritiert. Irgendetwas fehlt.

Richtig: Beim zweiten Blick hinauf zum Turm fällt es auf, der Minutenzeiger fehlt. Ein Alleinstellungsmerkmal für die Teschendorfer Kirche und damit auch für Teschendorf. Warum der Minutenzeiger fehlt? Da kann Michael ­Grüber, der Mitglied im Gemeindekirchenrat ist und gegenüber der Kirche wohnt, gleich mehrere Geschichten erzählen. "Den Teschendorfern ging vor 300 Jahren – so alt ist die Uhr, wie die Zahl 1719 auf dem Ziffernblatt belegt – einfach das Geld aus. Nachdem Ziffernblatt und Stundenzeiger angebracht waren, fehlte das Geld für den Minutenzeiger. Als Jahre später das Geld vorhanden war, da hatten sich die Teschendorfer so an ihre Stundenuhr gewöhnt, dass sie diese nicht mehr verändern wollten." Ob die Geschichte stimmt, wer weiß das schon? Grübers verschmitztes Lächeln lässt alles offen.

Uhr lag auf dem Kirchenboden

Verbürgt ist indes, dass sich die Teschendorfer bei der Reparatur und Restaurierung der Turmuhr 2008 bewusst sowohl gegen ein weißes Ziffernblatt als auch den Minutenzeiger entschieden haben. Da lagen die Uhrenteile auch schon fast vergessen rund hundert Jahre in einer Nische auf dem Boden der Kirche. Als sie entdeckt wurden, gründete sich ein Förderverein. Ortsansässige Vereine, Betriebe und auch Privatpersonen fanden sich zusammen, um das alte schmiedeeiserne Uhrwerk wieder in Gang zu bringen – und es hat geklappt. Eine finanzielle Unterstützung gab es dafür zudem von Grübers Onkel in Bayern. Der hatte seinen Neffen eher nebenbei erzählt, dass er sich zu seinem Ehrentag keine Geschenke, dafür aber Geld wünsche, das er einer Kirchengemeinde im Osten zukommen lassen wolle. Das war sozusagen Grübers Stichwort, der seinem Onkel prompt von der Uhr und dem Sanierungsvorhaben erzählte und damit die Arbeiten ins Laufen bringen konnte. Als Termin für die Fertigstellung stand das Erntefest 2008, und mit Ach und Krach klappte das auch, erinnert sich Grüber. Allerdings wurde um 16 Uhr noch an der Uhr gearbeitet. Doch um 19 Uhr, zur Eröffnung des Chorkonzertes, konnte der Abschluss der Arbeiten verkündet werden.

Auch wenn die Uhr nur die Stunden anzeigt, muss dennoch darauf geachtet werden, dass der Zeiger immer am rechten Platz steht. Darum kümmert sich seit Jahren Horst Hoffmann, der selbst schon 80 Jahren alt ist aber dennoch fast jeden Tag nach der Uhr schaut und deshalb jedes Zahnrad und jeden Splint kennt. Doch mit 80 Jahren wird es nun Zeit, diese Aufgabe in die Hände anderer zu legen. Ein möglicher Kandidat für die Nachfolge ist Norbert Kraft.