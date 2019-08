Bäumen beim Wachsen zuschauen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Haus 24, beinahe jeder Besucher des Forstbotanischen Gartens kennt es. Die meisten Gäste suchen das unter dem Namen Wurzelkeller bekannte Domizil allerdings aus einem ganz profanen Grund auf. Sie müssen mal. Im Haus 24 befindet sich das öffentliche WC der Einrichtung, die zur Eberswalder Hochschule HNE gehört. Die eigentliche Nutzung, die ursprüngliche Bedeutung, die bleibt den Ausflüglern allerdings verborgen. Genau das ist deshalb unser Ziel: das Wurzellaboratorium, das sich hinter einer verschlossenen Tür befindet. Wir sind mit Bernhard Götz, dem wissenschaftlichen Leiter des Gartens verabredet. Und der hat natürlich einen Schlüssel.

Unsere Stippvisite beginnt oberirdisch. Am für alle sichtbaren Teil des Wurzelkellers. Eine Fläche, die relativ unspektakulär anmutet. Bewachsen mit Rotbuchen, Traubeneichen, Kiefern, Spanischem Wacholder. Die Bäume sehen noch recht jung aus. Viel größer und älter können sie auch nicht werden. Jedenfalls nicht hier, erfahren wir sogleich. Denn: Die Gehölze sind sozusagen eingetopft. Sie sind eingelassen in Wurzelkästen, zeigt Götz auf die oberflächenbündige Einfassung. Jeder mit einer Grundfläche von einem Quadratmeter und einer Höhe bzw. Tiefe von zwei Metern.

Auch wenn die aktuellen Versuchsbäume noch Nachwuchs-Status haben, die Anlage selbst sei eigentlich historisch, verrät der promovierte Wissenschaftler. 1939 nämlich, also vor genau 80 Jahren, war das Eberswalder Wurzellaboratorium bzw. dessen Vorgänger an eben dieser Stelle eröffnet worden. Es war unter Professor Johannes Liese, dem damaligen Leiter des Instituts für Forstbotanik, errichtet worden. Allerdings sei es nie in Betrieb gegangen. Im Zweiten Weltkrieg wurde es sogleich völlig zerstört. Unter Professor Horst Lyr begann ab 1953 der Wiederaufbau.

Eberswalde war Vorreiter

Zu DDR-Zeiten, so weiß Götz, seien am und im Wurzelkeller wichtige Untersuchungen zum Wurzelwachstum heimischer, aber auch fremdländischer Baumarten durchgeführt worden. So wurde etwa mittels beheizbarer Kästen der Einfluss der Bodentemperatur auf das Wurzelwachstum analysiert. Damals sei dieses Laboratorium etwas ganz Neues gewesen. Vergleichbare Tests habe es vorher nicht gegeben. Die Ergebnisse gingen in Lehrbücher ein, die zur Standardliteratur auf dem Gebiet der Forstwissenschaft gehören.

"Und daher kannte ich auch Eberswalde", erklärt Götz, der 1996 aus Süddeutschland in die Barnimer Kreisstadt und an die hiesige Fachhochschule kam, am Rande. Aus den Untersuchungen wisse man beispielsweise, dass das Wurzelwachstum noch vor dem Sprosswachstum beginnt.

Im Jahr 2000 musste die Hochschule den Wurzelkeller allerdings aus bautechnischen Gründen schließen. Die Decke drohte einzustürzen, erinnert sich der Leiter. "Aus historischer wie wissenschaftlicher Sicht wollten wir die Anlage aber erhalten." Weshalb sich die HNE um eine Förderung bemühte. Mit Erfolg. Von 2002 bis 2004 wurde der Wurzelkeller umfassend rekonstruiert. Gleichzeitig seien die neuen Kästen als Lysimeter ausgebildet worden. Um die Wasserflüsse zu erfassen, erklärt der Experte.

Unsere Neugier wächst. Wie mögen die Wurzelkästen von unten aussehen? Wie der Wurzelballen von Pflanzen, denen der Topf zu eng geworden ist? Nein. Im unterirdischen Teil des Wurzelkellers angekommen, müssen wir feststellen, mit unseren Vorstellungen etwas daneben gelegen zu haben. Die gläsernen Kästen ähneln einander stark. Überall Erde. Nach aufregender Forschung sieht das nicht eben aus.

Doch der Eindruck täuscht, wie wir erfahren. Die Kästen seien mit "Finowtaler Sandbraunerde" gefüllt, erklärt Bernhard Götz sogleich. "Das ist der typische Waldboden hier in der Gegend." Erst beim genauen Hinschauen entdecken wir feine und feinste Wurzeln. Auf dem Display ist das Gewicht abzulesen. Dazu gibt es einige Messfühler. Etwa für die Temperatur und die Feuchtigkeit.

Dank der "wägbaren Lysimeter können wir die Verdunstung messen", erläutert der Wissenschaftler. "Wir erhalten einen Einblick in die Physiologie der Pflanzen bzw. Gehölze." Junge Kiefernbestände (bis 50 Jahre) etwa, dies hätten Untersuchungen gezeigt, würden die Niederschläge "komplett verbrauchen". Wohingegen bei Buchen, was den Laien vielleicht überrasche, etwa 20 Prozent der Grundwasserneubildung zugutekämen. Einmal pro Woche ginge er in den Keller, um die Daten auszulesen. Die Ergebnisse fließen ebenso ein in die studentische Lehre. All diese Untersuchungen und Experimente, die die Eberswalder Hochschule wie auch die Stiftung Waldwelten im Bereich der Forstwirtschaft und -wissenschaft durchführen, werden heute unter dem Begriff der Klimafolgenforschung zusammengefasst. Was im Keller also ganz unscheinbar anmutet, liefert wichtige Erkenntnisse über die Chancen und Risiken für Eiche, Buche, Kiefer und Co.

Info: Am 31. August gibt es eine Führung mit Bernhard Götz durch den Forstbotanischen Garten; Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Roten Tor.