Umfrage bestätigt Bahnfrust

Kommentar: Eingriff ins tägliche Leben

Auch wenn die Online-Befragung von Britta Stark zu Zugausfällen und Verspätungen im Bernauer Raum nicht repräsentativ ist, so unterlegt sie doch die in der Vergangenheit immer wieder vorgebrachte Kritik von Pendlern und Fahrgästen stichprobenartig mit Zahlen. Und diese bestätigen die harsche Kritik der Bahnnutzer. Wenn auf die Frage, wie die Bahnanbindung des RE3 und der S2 in Bernau "ganz allgemein" beurteilt wird, nur sechs Prozent von 116 Befragten ein "Sehr gut" und nur 3,4 Prozent ein "Gut" vergeben, dafür aber 34,5 Prozent ein "Mangelhaft" und 10,3 Prozent ein "Ungenügend", dann fällt das Angebot auf der Schiene derzeit glatt durch.

Keine Frage, die Ursachen sind vielfältig. Die Unzufriedenheit ist aber deshalb so groß, weil Störungen massiv in das Leben Tausender von Pendlern eingreifen. Sinnlos auf dem Bahnsteig verbrachte Zeit, ohne zu wissen, wie es weitergeht, kein Platz im Zug, Verspätungen am Arbeitsplatz und in der Schule, verpasste Termine, ob beruflich, beim Arzt oder privat und die Befürchtung, dass sich dies alles wiederholen wird, bedeuten Stress und Frust pur. Wer mit der Bahn unterwegs ist, weiß, wie wichtig eine gute Informationspolitik ist.⇥Olav Schröder