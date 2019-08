Grünen-Vorsitzende Ursula Nonnemacher: "Natürlich wollen wir regieren"

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Grüne trauen sich den Einzug in die Staatskanzlei zu.

Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher ist bereit, Ministerpräsidentin zu werden, sollte ihre Partei am ersten September vor SPD und CDU liegen, erklärte sie auf einem kleinen Parteitag von B90/Grünen am Samstag in Potsdam.

"Natürlich wollen wir regieren, wollen gestalten, wollen unser Land Brandenburg erneuern. Und ja, ich würde als Spitzenkandidatin auch dieses Amt übernehmen, sollte es uns nach der Rangfolge der demokratischen Parteien zustehen", sagte sie. Aber man müsse keine Ministerpräsidentin auf einem Parteitag ausrufen, sondern kämpfe erst einmal für eine andere Politik in Brandenburg. Der SPD warf sie vor, die Entwicklung in der Umweltpolitik verschlafen zu haben. Die rot-rote Regierung stehe für Stillstand. SPD-Chef Dietmar Woidke und CDU-Chef Ingo Senftleben hätten von ihren eigenen Parteien empfindliche Dämpfer hinnehmen müssen und seien angeschlagen, sagte die 62-Jährige. Ihre Partei sei dagegen geschlossen, guten Mutes und könne ganz vorne mitspielen.

Der Potsdamer Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber erwartet von einer grünen Ministerpräsidentin Brandenburgs ein Zukunftskonzept für die Lausitz. Er schlug als Gastredner vor, ein neues Bauhaus in der Lausitz zu gründen, das beispielsweise Bauen mit Holz statt Beton vorantreibt. Er bot an, einer Regierung mit starker grüner Beteiligung beratend zur Seite zu stehen. Politik dürfe sich nicht in operativen Diskussionen verlieren, sondern sich um die Bewahrung der Schöpfung kümmern, soziale Empathie leben und für Weltoffenheit stehen. Auch der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Ver.di, Frank Bsirske, gab den brandenburgischen Grünen Rückendeckung. Sie hätten die richtigen Vorschläge für die Lausitz und für die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs.