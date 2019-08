Eine Branche unter Strom – unterwegs mit dem Pflegedienst

ora-190622-Pflege-bu Pflege Brackmann Oranienburg Pfleger Jörg Wiedmer und ex. Altenpflegerin Gudrun Worm © Foto: Burkhard Keeve

Kleiner Waschtag beim 92-jährigen Ernst Gundlach. Pflegehelfer Jörg Wiedmer weiß, was zu tun ist. © Foto: Burkhard Keeve

Die examinierte Altenpflegerin Gudrun Worm versorgt eine Wunde am Fuß von Helmut Marget. © Foto: Burkhard Keeve

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Es ist ein schönes Berufsbild, wenn da nicht ein paar Tücken wären", sagt Sabine Brackmann. Sie ist die Chefin vom gleichnamigen Unternehmen in Oranienburg, das häusliche Krankenpflege anbietet. Wie sehen diese "Tücken" also aus? Zwei Mitarbeiter lassen sich für eine Spurensuche einen Tag lang über die Schulter schauen. Allein das ist schon ein großer Vertrauensbeweis. Sie mussten vorab ihre Kunden überzeugen, dass da jemand Fremdes mitkommt, der Fragen stellt, Fotos macht und den ganzen Tagesablauf durcheinanderbringt.

Jörg Wiedmer ist Pflegehelfer und Teamleiter. Seine Patienten erhalten die Grundversorgung von ihm. Hauptsächlich geht es um Körperpflege. Seine Chefin bezeichnet Wiedmer als "Gold­staub", weil er so umsichtig und kompetent sei. Kein hohles Lob. Seine Kunden mögen ihn. Für alle hat er ein paar nette Worte übrig, aber viel wichtiger noch: Jeder Handgriff sitzt. Er strahlt Ruhe aus, was ganz wichtig ist, denn eigentlich steht er gewaltig unter Strom. Es ist der Zeitdruck, der alle in der Branche elektrisiert. Seine Kunden merken davon nichts, ein echtes Kunststück.

Der Tagesablauf ist immer gleich: Rein ins Auto, Blick aufs Handy, das alles dokumentiert, im Radio läuft Star FM, dann Parkplatz suchen, raus aus dem Auto, hoffen, dass es kein Ticket gibt. Brackmanns Pflegeteam ist ausschließlich in Oranienburg im Einsatz. Das Ordnungsamt kennt trotzdem keine Gnade. Durch die vielen Baustellen und Sperrungen in der Innenstadt haben sich die Fahrzeiten extrem verlängert, der Stress nervt alle.

Dieser Job verlangt viel und gibt viel. Auch am Wochenende, in den Ferien und an Feiertagen sind Schichten angesagt. Wiedmer hat seine Großmutter fünf Jahre lang gepflegt, dadurch fand er zu seinem Beruf. Für seine weiblichen Kunden ist das ein Segen. Er hat keine Berührungsängste, immer einen flotten Spruch auf Lager. Fast sieht es so aus, als quassele er die Scheu und die Scham seiner Kundinnen einfach weg. Das ist Eins-A-Pfleger-Psychologie. Die Frauen mögen den 54-Jährigen dafür umso mehr.

Gleich bei Helga Knörck sind wir zu spät. Meine Schuld. Der Pfleger zieht sich Handschuhe über, dann verschwinden er und sie im Bad. Wenig später dringt Lachen heraus. "Ich bin mit allem sehr zufrieden", sagt etwas später Helga Knörck, die motorisch eingeschränkt ist. Doch eine Kaffeepause ist nicht drin. Rasch bestreicht er ihr ein Marmeladenbrot, dann geht es weiter. "Am Wochenende kommen die Kinder", sagt die 84-Jährige noch, bevor die Tür zufällt.

Dass immer dieselben Pfleger kommen sollen, ist ein viel gehörter, aber kaum erfüllbarer Wunsch. Schichten, Fluktuation, Krankheit und Urlaub, allein das reicht schon, dass einem bei der Personalplanung die Haare zu Berge stehen. Aber versucht wird es: Bezugspflege heißt das dann.

Bis 2035 könnte die Zahl der Pflegebedürftigen bundesweit auf vier Millionen im Jahr 2035 steigen. Das geht aus einer Simulationsrechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (iw) hervor. Daraus ergibt sich bis 2035 ein Bedarf von 150 000 zusätzlichen Alten­pflegern. Eine unvorstellbare Zahl, wenn jetzt schon so viele Stellen unbesetzt bleiben. 26 Mitarbeiter beschäftigt der Pflegedienst von Sabine Brackmann. Sie hätte gerne mehr. Der Markt ist aber leer gefegt. Daher muss sie Patienten ablehnen.

Oberhavel steuert auf seine Art etwas dagegen. Um Fachkräfte in der Region zu binden, wurde eine Altenpflegeschule eingerichtet. Jetzt ist noch eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege dazugekommen. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres werden an der Altenpflegeschule 134 Schüler unterrichtet und in der Gesundheitsschule starten 40 Schüler mit ihrer Ausbildung.

Für den Oranienburger Pflegehelfer Jörg Wiedmer macht die Politik viel zu wenig. Der Job müsse lukrativer werden, vor allem im ambulanten Bereich. Denn derzeit sei die Bezahlung im stationären Bereich besser, was den Kampf um die Fachkräfte verschärfe. Der Druck nimmt zu. Der Arbeitgeberverband Pflege fordert von der Bundesregierung mehr Geld, um höhere Löhne für die Fachkräfte zu finanzieren. Der Verband schlägt einen Mindestlohn von 2 500 Euro im Monat vor. Auch aus dem Ausland sollen Mitarbeiter verstärkt angeworben werden, um die Fachkräfte-Löcher zu stopfen. In den Oberhavel-Kliniken liegt der Ausländeranteil bei den Pflegekräften bei acht Prozent, in Zahlen: 40.

Letzte Station ist das Heim

Beim 92-jährigen Ernst Gundlach ist heute "kleiner Waschtag". Wiedmer zieht ihm Pantoffeln und Socken aus, holt eine Schüssel mit warmen Wasser und wäscht ihm seine Füße. Der alte Mann kann sich nicht mehr bücken. Sonst lebt er allein in seinen selbst gebauten vier Wänden. Er lässt sich Essen auf Rädern kommen und am Wochenende kümmert sich seine Tochter um ihn. "Mir fehlt das Auto", sagt der 92-Jährige im vollen Ernst. "Sonst ist alles gut." Außer der Einsamkeit vielleicht, aber das sagt er nicht, wie keiner der Kunden. Aber es ist zu spüren, dass in jeder Ritze viele nicht erzählte Lebensgeschichten stecken.

Beim nächsten Pflegetermin ist die Vergangenheit nur noch rudimentär abrufbar, würde denn überhaupt jemand fragen. Hier übernimmt Wiedmer umgehend das Kommando, spornt zum selbstständigen Gehen an und zum Gedankenaustausch, während er mit dem fast schon dauernd im Bett liegenden Mann im Bad zur Grundwäsche verschwindet. Wenn der Pflegedienst nicht täglich kommen würde, wäre die nächste und letzte Station das Heim, sagt ein Angehöriger.

Neben aller Pflege, Parkplatzsuche und der ständigen Dokumentation sieht Wiedmer immer auch das Große und Ganze sowie die Leistungen der anderen. "Ich ziehe meinen Hut vor Sabine Brackmann und dem ganzen Team", sagt er, der selbst voller Adrenalin durch die tägliche Schicht rast und immer und überall seine Antennen aufstellt.

Personalwechsel. Jetzt geht es mit Schwester Gudrun Worm in ihrem Auto weiter, nur alles noch etwas schneller. Sie ist schon lange bei Brackmann. "Doch kein Tag ist wie der andere", sagt die 59-Jährige. Als examinierte Altenpflegerin kümmert sie sich nicht um die Grundpflege, sondern um medizinische Belange, gibt Spritzen, kontrolliert Medikamente, erkennt Defizite. Ihr persönlicher Motor läuft mit der Dankbarkeit, die ihr entgegengebracht wird. Durch ihren Einsatz und ihrer Kollegen können ihre Kunden noch zu Hause bleiben. "Viele habe Angst davor, ihre Wohnung verlassen zu müssen. Es ist wichtig, dass es uns gibt." Eine bessere Arbeitsplatzbeschreibung könnte sie gar nicht abgeben.

Es geht Schlag auf Schlag

Bei Helmut Merget wechselt sie einen Verband am rechten Fuß. Das ist schmerzhaft für den 89-Jährigen. Gudrun Worms Handgriffe sind routiniert. Während sie wickelt und Salbe verteilt, erzählt Helmut Merget, dass das Bad umgebaut wurde. Wanne raus, Dusche rein. Alles viel praktischer jetzt. Die Altenpflegerin blickt heimlich auf die Uhr. Die Zeichen sind klar. Ihr Tagesablauf ist aus dem Ruder. Zu viele Fragen und Fotos.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Keine Atempause, wenn die Fahrten zwischen den Kunden nicht mitgezählt werden. Manchmal ist die Tür noch gar nicht richtig geöffnet, da ist sie wieder raus. Selbst das Schritthalten fällt schwer, die Treppen fliegt sie hoch. "Nach einem richtig harten Tag", sagt sie "sauge ich erst einmal die Wohnung, um runterzukommen". Sobald der Staubsauger zu hören ist, lässt ihre Familie sie erst einmal in Ruhe.

In einer Caritas-Werkstatt kontrolliert sie den Insulinspiegel von zwei behinderten Mitarbeitern. "Mal sehen, was der Zucker sagt", spricht sie ihren ersten Fall an. Dann gibt sie ihm eine Spritze. Alles läuft unaufgeregt über die Bühne. Die meiste Zeit geht mit der Dokumentation der Werte drauf.

Bei Christine Mundt trifft Schwester Gudrun auf offene Arme und herzliche Worte. "Ich bin mit euch allen sehr zufrieden." Jetzt überlegt sie, ob der Pflegedienst einen Haustürschlüssel bekommt, weil sie am Morgen die Klingel nicht gehört hat. Dreimal am Tag schaut jemand bei ihr vorbei. Mehr Abwechselung hat sie nicht.

Beim nächsten Termin in der Behindertenwerkstatt von St. Johannesberg muss sie unter anderem einen Katheder wechseln. Eine Kollegin wartet schon. Der Tag ist exakt durchgetaktet. Es geht weiter zum Nächsten und Nächsten und Nächsten. Alltag, aber keine Routine und immer freundlich bleiben, zuhören, Mensch sein. Eine Gratwanderung. Selbst ohne auch nur einen Handgriff geleistet zu haben, macht sich Erschöpfung breit. Der Kopf ist voller noch zu verarbeitender Eindrücke.