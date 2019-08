DMNP

Panketal Ein Pkw ist auf dem Parkplatz am Panketaler Rathaus in Zepernick am Freitag völlig ausgebrannt. Personen kamen nicht zu schaden, die Panketaler Feuerwehr löschte den Brand. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Am Brandort wurden zwei junge Leute von der Polizei und der Feuerwehr festgestellt, bei denen es sich um Zeugen, aber auch um Tatverdächtige handeln könnte.