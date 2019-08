A 10: Rammarbeiten sorgen für Staus

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Wegen Brückenbauarbeiten auf der A 10 bei Birkenwerder kommt es wieder zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Weil Spundwände für die Bahn-Ersatzbrücke in die Erde gerammt werden, musste pro Richtung eine Fahrbahn gesperrt werden. Vor der Baustelle bilden sich kilometerlange Staus. An den nächsten beiden Wochenende wird von Freitagabend bis Montagmorgen der Berliner Ring zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck sogar komplett gesperrt. Nächsten Freitag wird zudem in Richtung Hamburg der Verkehr von 10 Uhr bis zur Vollsperrung einspurig durch die Brückenbaustelle geführt. Es ist wieder mit erheblichen Einschränkungen und Staus auf der Umleitung zu rechnen.