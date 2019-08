Die Qual geht weiter

Silvia Passow

Havelland Urlaubszeit, Reisezeit, wer mit dem Auto in die Ferien fährt, wird ihnen auf der Autobahn begegnen. Lebendtiertransporte, Rinder, Schweine, Geflügel, sie werden in enge Lastwagen gepfercht und in alle Herren Länder verfrachtet.

Für Lebendtiertransporte gibt es Richtlinien, sie gelten innerhalb der Europäischen Union und auch darüber hinaus, bis zum Zielort. Nur werden sie auch eingehalten? Tierschützer weisen seit Jahren darauf hin, dass dies oftmals nicht der Fall ist. In unzähligen Filmen wurden Verstöße dokumentiert, nicht funktionsfähige Trinkwassersysteme. Pausen- und Ruhezeiten für die Tiere werden nicht eingehalten. Die Tiere bekommen nur wenig oder unzureichend Futter und Wasser, stehen oft ungeschützt in der Sonne. Stundenlanges Warten an Grenzen, manchmal fehlt es an den vorgeschrieben Versorgungsstationen.

Die Tierschutzorganisation "Animal Angels" dokumentiert seit Jahren die Verstöße gegen Vorschriften und das Leid der Tiere. Nun erstattete die Tierschutzorganisation PETA, Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Potsdam gegen die zuständige Amtsveterinärin im Havelland. Dies gab PETA letzten Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Der von PETA zur Anzeige gebrachte Vorwurf lautet Beihilfe zur Tierquälerei, auch die Amtsveterinäre aus Kreis Teltow-Fläming wurden laut PETA angezeigt.

Eine Tierärztin aus dem bayrischen Landshut sorgte für Aufsehen, als sie sich weigerte, ein Attest für eine trächtige Kuh auszustellen. Die Ärztin hatte damit deren Transport nach Usbekistan verhindert. Der Landshuter Landrat, Peter Dreier (Freie Wähler Bayern), stellte sich hinter diese Entscheidung und hatte daraufhin angekündigt, alle Tiertransporte in sogenannte Drittländer zu stoppen. "Ein mutiges und konsequentes Vorgehen", sagte der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder dazu. Beim Deutschen Tierschutzbund sprach man von einem Signal an alle Amtstierärzte, Tiertransporte in Drittländer nicht zu genehmigen. In der Folge stoppten Bayern, Schleswig-Holstein und Hessen Lebendtiertransporte in nicht EU-Länder. Bayern hat inzwischen eine Liste mit 17 Ländern herausgegeben, in die keine Lebendtiertransporte mehr genehmigt werden, es sei denn, es kann belegt werden, dass die Tiere nach EU-Richtlinien versorgt werden.

Im Havelland werden die Atteste für einen Transport in nicht EU-Länder noch immer ausgestellt. Bei diesen sogenannten Vorlaufattesten handelt es sich im eigentlichen Sinn um Gesundheitsbescheinigungen für die Tiere. Der Tierschutzgedanke findet hier keine Berücksichtigung. Auf den Umstand weist der Landkreis bei einer entsprechenden Anfrage hin.

Im Jahr 2018 wurden im Kreis 99 Vorlaufatteste, im ersten Halbjahr diesen Jahres 49 dieser Atteste ausgestellt. Sie galten allesamt für Rinder. Die Tiere wurden nach Polen, in die Ukraine und nach Russland verbracht, wie der Landkreis auf Nachfrage beantwortet. Die Ukraine und Russland gehören nicht zur EU, beide Länder stehen nicht auf der bayrischen Liste. Ob hinter der EU-Grenze kontrolliert wird, dürfte fraglich sein. So kennt man in Russland kein Tierschutzgesetz. Allein die Fahrstrecke sollte Bedenken wecken. Bis nach Kiew in die Ukraine beträgt sie rund 1.300 Kilometer und führt durch Polen und liegt damit rund zur Hälfte im Bereich der EU. PETA zweifelt an, dass die vorgeschriebenen Ruhezeiten für die Tiere eingehalten werden. Auch die derzeit herrschenden klimatischen Bedingungen, den Hitzewellen dieses Sommers, sind für den Transport lebendiger Tiere nicht geeignet. Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlamentes hatte bereits zu Jahresanfang von Lebendtiertransporten bei Temperaturen von 30 Grad und mehr, abgeraten. Aufgrund dieser Empfehlung regt PETA eine Ermittlung an, ob der Landkreis in der letzten Juniwoche und in der Zeit vom 22.-29. Juli Lebendtiertransporte genehmigt hat.

Bereits im September vergangenen Jahres hatten die Bündnisgrünen im Landtag einen Antrag eingebracht, mit dem das Leid beendet werden sollte. Lebendtiertransporte in Drittländer sollten gestoppt werden, bis sichergestellt wird, dass auch hier der EU-Standard eingehalten wird. Der Antrag fand keine Zustimmung, lediglich mehr Kontrollen sollen stattfinden. Einen Alleingang sieht der Landkreis Havelland hier nicht vor, man beruft sich auf die allgemeine Rechtsauffassung und wird auch weiterhin diese Atteste ausstellen. Erst im Juni hatte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz die Kreisverwaltung Ahrweiler aufgefordert, trotz hoher Temperaturen und Tierschutzbedenken ein Vorlaufattest für den Transport trächtiger Rinder in den Iran auszustellen. Für den zuständigen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) eine unverständliche Entscheidung, schließlich war bereits 2002 der Tierschutz als Staatsziel formuliert worden.

Stellt sich die Frage, warum Tiere überhaupt über viele tausend Kilometer transportiert werden müssen. Es sind die Kosten, diese liegen für einen Fleischtransport im Kühlwagen über dem Lebendtiertransport. Die Art der Schlachtung am Zielort wird als Grund genannt, wenn diese nach rituellen Kriterien erfolgen soll. Hier wäre dringend zu prüfen, in wie fern sich dies mit den EU-Richtlinien überhaupt vereinbaren lässt. Der Aufbau einer Zucht vor Ort lautet eine weitere Begründung. Auch hier ist die Technik doch eigentlich schon weiter. Möglicherweise sollten nicht nur Transporte in sogenannte Drittländer überdacht werden. Denn auch die EU ist "gewachsen". Es sollte auch die Frage, wie weit ist weit genug, geklärt werden.