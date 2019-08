Vorlesen, um zu helfen

Ingo Mikat

Golzow Die erste Schulwoche nach den Ferien ist für alle Kinder, egal welche Klassenstufe sie besuchen, immer besonders aufregend. Es gibt neue Lehrbücher, manchmal eine neue Sitzordnung, veränderte Stundenpläne und die Wahl der Klassensprecher findet statt.

Die Golzower Grundschule beteiligte sich in dieser Zeit des Einstiegs in das Schuljahr diesmal zudem an einer Unicef-Leseaktion. Die Hilfsorganisation rief Schülerinnen und Schüler dazu auf, für die eigene Schule und Kinder in Madagaskar eine Lese-Sponsorenaktion durchzuführen.

Deutschlehrerin Anita Klamke bereitete das Projekt gemeinsam mit allen Klassenlehrern vor. In Gesprächsrunden informierten sich die Schüler vorab über die schulische Situation und die Lebensbedingungen der Kinder auf Madagaskar. Leon Bahn und Kaya Clodong aus der zweiten Klasse staunten gemeinsam mit ihren Klassenkameraden, wie schlecht die Schulen des ostafrikanischen Landes noch heute ausgestattet sind. Oft fehlen, wie die Kinder feststellten, nicht nur Tafeln und Tische, sondern auch Lehrer. Unicef hilft beim Schulbau und stattet im Rahmen des Bildungsprojektes "Let us learn" karge Klassenräume neu aus. Zudem engagiert sich die Organisation für die Ausbildung von Pädagogen.

Viel über Madagaskar erfahren

Die in Deutschland angestoßene und jetzt in Golzow durchgeführte Leseaktion hilft jedoch nicht nur bei der Entwicklung des Bildungswesens auf Madagaskar, es stärkt zudem die Lesekompetenz der hiesigen Schüler und fördert die Ausprägung ihrer sozialen Empathie für Benachteiligte.

Im Vorfeld des Lesetages gelang es den Golzower Schülern, mit Hilfe ihres neu erworbenen Wissens über Madagaskar, in ihren Familienkreisen zahlreiche Sponsoren für Unicef zu gewinnen. So flossen für jede gelesene Seite vorher mit den Spendern vereinbarte Summen in eine gemeinsame Spendenkasse. Zum Vortrag nutzten die Schüler Bücher die in diesem Jahr im Deutschunterricht auf ihrem Lehrplan stehen.

Die erste Klasse beteiligte sich nach einem Beschluss der Eltern im Vorfeld der Einschulung an dem Projekt mit einem großen Kuchenbasar. Der Erlös der gesamten Aktion kommt zu gleichen Teilen den beteiligten Golzower Kindern und über Unicef dem Schulwesen Madagaskars zu Gute.