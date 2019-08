Abschied in Kreisen des Guten

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Es sei alles so gut vorbereitet und auch Isabell Friedrich bei einem Besuch von der Waldschänke am Bad Freienwalder Baasee begeistert gewesen, erzählte Martina Hickstein, leitende Hospizkoordinatorin des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Märkisch-Oderland, am Donnerstagnachmittag im Außenbereich des beliebten Ausflugslokals. Und dann das! Ihre Nachfolgerin sei erkrankt und könne leider nicht am diesjährigen Sommerfest der Ehrenamtlichen teilnehmen, berichtete sie.

Davor, dass es auch ihr Abschied sei, wäre ihr etwas bang, gab sie zu Beginn offen zu und musste zwischendurch immer wieder neue Gäste begrüßen. 43 Ehrenamtliche aus allen "Ecken und Richtungen des Landkreises" hatten sich dazu angemeldet, hieß es. Darunter noch Berufstätige, die später kommen wollten. Und einige von ihnen hatten sich auf dem Weg zur Waldschänke tatsächlich gefragt, ob sie richtig sind. Nicht nur wegen der Umleitungen aufgrund von Straßenbauarbeiten.

Innerhalb des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes seien die Ehrenamtlichen die wichtigsten Personen, machte Martina Hickstein deutlich und nutzte die Gelegenheit, gleich mehrfach danke zu sagen.

Allen voran den Ehrenamtlichen, auch Ehemaligen, die an diesem Nachmittag dabei waren. "Ich danke für die Zeit mit jedem Einzelnen von Ihnen, dafür, dass ich Menschen zusammenführen durfte. Sie und Menschen, die in Not sind, einsam und überfordert. Ihnen, die Menschen nicht allein lassen, sondern zu ihnen gehen, auch wenn andere nicht mehr kommen."

Immer wieder nannte sie auch Namen, sprach Anwesende konkret an und kündigte an, später vielleicht noch von besonderen Begebenheiten zu berichten, die sie mit den Anwesenden verbindet. Ihre Arbeit an der Spitze des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes sei nicht immer leicht gewesen, blickte sie auf ihren Start als alleinige Hauptamtliche zurück. "Jetzt sind wir ein Team."

Gesetzliche Veränderungen hätten die Hospizarbeit inzwischen auf festere Beine gestellt, auch wenn diese noch immer nicht ausfinanziert sei. "Ich bin glücklich trotz des Abschieds", erklärte Martina Hickstein und verwies auf ein lachendes und ein weinendes Auge. Und wünschte sich Tipps und Tricks für den Ruhestand.

Bernd Wittchow, Verwaltungsratsvorsitzender des Diakonisches Werks Oderland-Spree und durch sein Mitwirken in den Vorbereitungskursen bekannt, unterstrich die Bedeutung der Ehrenamtlichen: "Sie waren von Beginn an eine wichtige Säule für den Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst."

Der Tod sei ein Thema, bei dem die meisten Menschen stumm werden, aber es komme in jedes Haus. Die Ehrenamtlichen seien ein wertvolles Geschenk. Er untermauerte dies durch Beobachtungen bei der Beerdigung eines Freundes in Strausberg vor einigen Monaten. "Sie sind Kreise des Guten und die brauchen wir." In Bezug auf Monika Hickstein sprach er von Beruf und Berufung, was Alexa Ziegeler, Leiterin des Bereichs Pflegekette, ähnlich sah und dann von "Martinas Erfolgsgeschichte" sprach.

Bitte, sich auf Neues einzulassen

Sie hob hervor, dass es der leitenden Koordinatorin des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes mit ihrem Team gelungen sei, Vieles abzuschließen. Alexa Ziegeler nannte zum Beispiel Kooperationsvereinbarungen wie mit dem Hospiz Woltersdorf, das sich mitten im Bau befindet, und noch ganz frisch mit dem Krankenhaus Märkisch-Oderland. In vollem Gange sei zudem der Kurs des Kinder- und Jugendhospizdienstes, der Ende des Jahres gegründet wird.

"Meine Nachfolgerin wird das Gute bewahren, aber auch neue Impulse setzen", erklärte Martina Hickstein und bat die Ehrenamtlichen, sich darauf einzulassen und weiter mitzugehen.