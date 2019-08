Ziel ist gehobenes Angebot

Blick zur Baustelle: Die Rekonstruktionsarbeiten am Kaiserbahnhof gehen in die vorletzte Etappe. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Hoppegarten Die Wände seien verputzt, die Maler nun am Werk, die Heizungsanlage sei installiert und die WC gefliest, listete Katrin Klaaß, in der gemeindlichen Bauverwaltung für den Bereich Hochbau zuständig, in Sachen Baufortschritt am Kaiserbahnhof während der jüngsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses diese Woche auf. Die Parkettarbeiten im Res­taurantbereich seien ab 39. Kalenderwoche vorgesehen, der Res­taurator im Fürstenzimmer sei wohl ab der 45. Woche zugange. "Schlosser- und Zimmererarbeiten werden gerade vergeben", ergänzte sie in ihrer Aufzählung.

Insgesamt scheint das weitere Großvorhaben, das dieses Jahr weitgehend abgeschlossen werden soll, damit auf gutem Weg, was Ausschussvorsitzende Claudia Katzer (Linke) und ihre Kollegen erst einmal zufrieden zur Kenntnis nahmen. Sie hatten deshalb beim gegenwärtigen Stand der Dinge zur Sitzung nur kleinere Nachfragen.

Fassadenfarbe ist noch offen

Katrin Klaaß und auch Bürgermeister Karsten Knobbe (ebenfalls Linke) ließen in den Darlegungen nicht unerwähnt, dass zum Anstrich der Fassade noch einiges offen sei, man sich dazu mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde in einem Abstimmungsprozess befinde. Diese hatte jetzt noch einmal zwei Musterflächen in Auftrag gegeben, um den genauen Farbton auszuloten, der nachher verwendet werden soll. Und für die Gemeinde ist nach Aussage des Bürgermeisters ein ungelöster Streitpunkt, dass alles komplett in einer Farbe zu streichen vorgesehen sei: "Unser Anliegen ist allerdings, dass das Fachwerk gut sichtbar bleibt", betonte er.

Wie Knobbe auch noch einmal im Gespräch mit dieser Zeitung wiederholte, habe sich auf die erste Ausschreibung zu den Arbeiten im Außenbereich kein einziger Bieter gemeldet. "Das zeigt, wie dicht die Auftragsbücher überall sind." Eine Lösung für das Problem könne aus seiner Sicht sein, den geplanten Auftrag noch einmal aufzuspalten und so leichter jemanden für die kleineren Lose zu finden.

Knobbe und die Zuständigen in der Bauverwaltung gehen allerdings davon aus, dass der Kernbereich der Reko-Arbeiten bis Oktober/November abgeschlossen werden kann. Für die bisher entstandenen Verzögerungen gebe es vor allem drei Ursachen. Zum einen berge ein solch altes Gebäude naturgemäß nach Arbeitsstart so manche extra Überraschung gegenüber den ursprünglichen Planungen. Und im Rahmen des Fördermittelbescheids habe man zwar die Bewilligung des vorgezogenen Maßnahmebeginns gehabt, musste bis zum Start der Hauptarbeiten dann aber doch noch etwas warten. Hinzu komme als dritter Punkt die allgemeine Marktlage. Es sei bei dem boomenden Bausektor teilweise schwierig, die einzelnen Gewerke zu bekommen "und das zu den Preisen, die noch vertretbar sind". Im Einzelfall bedeute das, auch noch etwas länger suchen zu müssen.

Parallel zu den weiteren konkreten Arbeitsschritten laufen nun aber auch die Bemühungen, einen künftigen Betreiber zu finden. Dazu hatte die Gemeinde ein Interessenbekundungsverfahren gestartet. Neun potenziell Inte­ressierte hätten sich bislang gemeldet, mit vieren, die schließlich dabei blieben, seien nun Besichtigungstermine vereinbart. "Wir suchen aber auch weiter, um den Gemeindevertretern am Ende eine möglichst große Palette zur Auswahl bieten zu können", unterstreicht der Bürgermeister.

Mit "Bistro" und Biergarten

Ziel sei im Kernbereich eine gehobene Gastronomie, bei der man gerade mit dem Fürstenzimmer als Prunkstück mit hohen Stuckdecken zum kulinarischen Genuss besondere Atmosphäre bieten könne. Hinzu kommt der Bereich nebenan, der als Arbeitstitel die Bezeichnung "Bistro" trägt, eine Touristinformation, Imbissversorgung und dergleichen einschließen soll – mit möglichst ausgedehnten Öffnungszeiten. Ob das Restaurant ganztägig einladen werde, wolle man dem Betreiber aber nicht vorschreiben. Ziel sei, alles in eine Hand zu geben, vielleicht auch mit einem ergänzenden Biergarten, der zumindest in der Sommerzeit an Renntagen und weiteren Wochenenden Publikum anziehe.

Übergeben wird zum Einrichten durch den Nutzer nach seinen Bedarfen ein qualifizierter Rohbau, stellt Knobbe auf Nachfrage dar. Mit einem Sternekoch aus Berlin habe man auf der Baustelle verschiedene Aspekte geklärt, die wie Raumnutzungsstrukturen, Leitungen und Anschlüsse schon bei der Rekonstruktion umgesetzt werden müssen.