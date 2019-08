Lust auf Bewegung

Christina Sleziona

Neuzelle (MOZ) Um Ausdauer, Geschick und Schnelligkeit ging es am Donnerstag für die teilnehmenden Schüler am Sportfest im Freibad Neuzelle. Die dritten bis neunten Klassen vom Gymnasium im Stift Neuzelle, von der Grundschule am Fasanenwald und der Katholischen Grundschule "Pfarrer Florian Birnbach" traten mit- und gegeneinander in unterschiedlichen Disziplinen an. Dafür würfelten sie sich in sieben Teams zusammen. Lustige Wasserspiele durften dabei nicht fehlen. So konnte zum Beispiel auf Zeit in Staffeln geschwommen werden. Das Geschicklichkeitsspiel, einen Wasserbecher mit einem Schwimmbrett über die Bahn zu führen, machte den beiden Schülerinnen Helene Köhler (9) und Johanna Müller (8) gleichermaßen viel Spaß. Daneben wurden auf dem nahegelegenen Sportplatz zusätzlich Schubkarrenrennen und Sackhüpfen, Sprint und Weitsprung angeboten. Sportlehrer Michael Tomkinson vom Gymnasium im Stift Neuzelle freut sich, dass die Schüler so motiviert dabei waren. "Heutzutage machen die Leute kaum noch Sport, dabei ist es für das Wohnbefinden sehr wichtig. Das möchten wir den Kindern mit dieser Aktion und mit viel Spaß näher bringen", sagte der Sportlehrer.