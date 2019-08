Mehr Geld fürs Altstadtfest

"Fontane lässt grüßen"

"Fontane lässt grüßen" ist der Titel des Bad Freienwalder Altstadtfestes in diesem Jahr. Es ist das 19. Altstadtfest in Folge. Seine Erfinderin, Annette Spremberg, war bis zu ihrem Ruhestand Mitarbeiterin in der Abteilung Kultur der Stadtverwaltung. Ihre Idee war es, die Höfe zu öffnen und den Besuchern von Jahr zu Jahr zu zeigen, wie die Sanierung des Stadtzentrums voranschreitet. Beim Altstadtfest offenbart die Kurstadt ihre Schätze in den Hinterhöfen. Denn viele Höfe sind normalerweise geschlossen oder nicht zugänglich. Dort stehen Bühnen und spielen Bands, finanziert von der Stadt. Die Gäste haben freien Eintritt.