Tote Eiche zur Sicherheit fein säuberlich zerlegt

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Ausflügler können ab diesem Wochenende wieder ungefährdet den Radweg entlang der L231/L23 zwischen der Autobahnanschlussstelle Grünheide und dem Kageler Dreieck sowie den Wanderweg am westlichen Ufer des Möllensees benutzen. In der zurückliegenden Woche hat Hendrik Settekorn mit den Kollegen seiner Firma Umwelt engineering im Auftrag der Landeswaldoberförsterei entlang beider Trassen Totholz – hier eine Eiche – beseitigt. Laut Revierförster Christian Hohm hatte die extreme Trockenheit im Vorjahr mehr Bäumen als gewöhnlich zugesetzt, so dass nun Handlungsbedarf über den turnusmäßigen Pflegerhythmus hinaus bestanden hat. Etwa 400 Kubikmeter Holz sind dabei zusammengekommen, ein Viertel kann von Selbstabholern als Brennholz mitgenommen werden – nach telefonischer Absprache mit dem Förster unter 0172 3144307.