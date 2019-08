Boot explodiert auf der Havel

Jürgen Liebezeit

Zehdenick (MOZ) Vier Personen sind am Sonntag bei einem Bootsunglück auf der Havel bei Zehdenick leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Oberhavel kam es in der Mittagszeit aus bislang unbekannten Gründen zu einer Explosion im Motorraum, als das Boot vor Anker lag. An Bord befand sich eine sechsköpfige Familie aus Oberhavel. Die Verletzen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Schiff blieb über Wasser und konnte an einem Steg gesichert werden. Der eingesetzte Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.