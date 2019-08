dpa

Berlin (dpa) Der Fahrer einer Pferdekutsche ist in Berlin-Pankow tödlich verunglückt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 68-Jährige auf dem Nachtalbenweg in der Stadtrandsiedlung Malchow unterwegs, als die von zwei Pferden gezogene Kutsche am Samstag aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam.

Auf dem Gehweg prallte der Wagen gegen einen Mast, der abknickte. Der Kutscher stürzte zu Boden und starb. Die genaue Todesursache war noch unklar. Die beiden Pferde blieben unverletzt.