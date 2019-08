Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Die Organisatoren von TV Fürstenwalde und Sonne 3000 haben alle Hände voll zu tun wegen einer mit Spannung erwartetet Premiere: Der 1. Scharmützelsee-Triathlon in Bad Saarow erwartet fast 800 Teilnehmer, die am Sonntag in acht Wettbewerben den Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen bestreiten wollen – erster Start ist um 9.15 Uhr. Bereits am Freitag mit dem Opening im A-Rosa und tags darauf beim bunten Rahmenprogramm ist viel los.